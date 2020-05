L’associazione ambientalista Fare Verde ha un nuovo direttivo nel Lazio. Il presidente regionale, il tarquiniese Silvano Olmi, dopo aver accertato la disponibilità offerta dai singoli iscritti e vagliato i nominativi forniti dai responsabili dei gruppi locali, ha provveduto a nominare i componenti del direttivo regionale e a distribuire gli incarichi fiduciari.

Il direttivo regionale è composto da sette membri, compreso il presidente regionale, ed è garantita la rappresentatività per ciascuna provincia. “Nonostante l’emergenza corona virus, il nostro sodalizio sta svolgendo un’intensa attività in difesa dell’ambiente e della salute pubblica, soprattutto nel Lazio – dichiara il presidente regionale di Fare Verde, Silvano Olmi – il direttivo sarà un organismo snello e operativo, per rispondere alle tante richieste che ci pervengono dal territorio.”

Il direttivo regionale di Fare Verde risulta composto dal Presidente Regionale Silvano Olmi di Tarquinia; Vice Presidente Regionale Marco Belli di Monte San Giovanni Campano; responsabile del tesseramento e della rassegna stampa è Paolo Giardini di Civitavecchia; formazione ed educazione ambientale saranno curate da Roberta Di Girolamo di Terracina; la programmazione delle manifestazioni locali, regionali e nazionali, saranno appannaggio di Andrea Patriarca di Fondi; le iniziative nel tempo libero le curerà Nicola Ciervo di Piglio; infine, del settore scuola si occuperà Manola Boccarossa del gruppo locale Valle di Comino.

Incarichi fiduciari sono stati dati a Marianna Gambino di Formia, che sarà di supporto per i settori educazione ambientale, campi estivi, programmazione iniziative; Valentina Flacchi e Letizia Mostarda di Civitavecchia, assieme a Emiliano Santaroni di Monte San Giovanni Campano, cureranno la partecipazione ai bandi regionali, le donazioni e le campagne per il 5xmille; Carlo Ciervo di Piglio e Maria Lucia Belli di Monte San Giovanni Campano cureranno la presenza di Fare Verde sui Social; Luca Zomparelli di Anzio seguirà il delicato settore della gestione rifiuti; infine, Stefania Corvi di Fontana Liri è delegata alle pari opportunità, rapporti con il mondo cattolico e altre confessioni.