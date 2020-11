Tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube a mattino, ampi spazi di sereno al pomeriggio; tempo asciutto anche in serata con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.

LAZIO

Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su gran parte della regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio, possibili innocui addensamenti sulle aree settentrionali. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni.

AL NORD

Al mattino nubi basse in pianura, altrove nuvolosità irregolare sulle regioni settentrionali. Al pomeriggio qualche schiarita sulle alpi occidentali, mentre sui restanti settori la situazione rimarrà pressoché invariata. In serata nebbie e foschie in formazione in Pianura Padana.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali, con foschie e nubi basse tra Umbria e Toscana alle prime ore del giorno. Tra pomeriggio e sera parzialmente nuvoloso sui settori più settentrionali, foschie nuovamente in formazione sulle zone sopracitate nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli generalmente sereni sulle regioni meridionali, poco nuvolosi sulla Sardegna. Nel corso della giornata non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità persistente sulla Sardegna, anche nelle ore serali.

Temperature minime in lieve calo e massime stazionarie o in lieve aumento.