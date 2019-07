«Secondo giorno di discussione del PTPR in Consiglio Regionale del Lazio. Il Piano – comunica Silvia Blasi, M5S – è lo strumento con cui la Regione disciplina l’uso dei paesaggi della nostra regione. Tutti i sistemi dei paesaggi così come declinati nel PTPR rappresentano un patrimonio ascrivibile ai beni comuni il cui valore non può essere suscettibile di giudizio soggettivo ma solo esclusivamente tecnico oggettivo. Questo perché ritengo che la politica dei partiti con i suoi molteplici interessi non può indirizzare l’uso di tali risorse piuttosto agire solo nell’interesse della tutela, conservazione e sviluppo ecosostenibile. Mia premura è inserire la conservazione del suolo, integro e naturale, quale risorsa non rinnovabile e dispensatore di servizi ecosistemici preziosi quali sequestro di carbonio, depurazione delle acque, protezione dall’erosione e produttore di cibo.

Di seguito riporto sinteticamente l’attività emendativa al PTPR: