La Regione Lazio, con la Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti, ha completato gli iter amministrativi per la messa in sicurezza delle 10 foreste demaniali regionali.

Gli interventi – finanziati con fondi regionali e fondi speciali per calamità dall’Unione europea – saranno realizzati da dottori agronomi e forestali, nell’ottica di una progettazione “partecipata” volta all’allontanamento degli alberi abbattuti dal vento, alla messa in sicurezza delle infrastrutture e alla prevenzione dei maggiori rischi come incendi, frane e patologie vegetali.

Oggi parte il primo servizio di messa in sicurezza della foresta demaniale Carpinetana in località Valle Santa Maria, nel Comune di Maenza. Nelle prossime settimane, proseguiranno gli interventi nelle restanti foreste demaniali: nella provincia di Viterbo, foreste demaniali Bosco Montagna e Monte Raschio; provincia di Rieti, Matricetta, Torricella e Monte Pendente; provincia di Roma, Lago e Tiburtina; provincia di Frosinone, Val Para; provincia di Latina, Campello.

Lo comunica in una nota l’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio.