Piogge diffuse al mattino su tutto il territorio in graduale esaurimento nel corso del pomeriggio; tempo asciutto in serata con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +14°C e +21°C.

Tempo instabile al mattino con piogge sparse e temporali intensi sul Basso Lazio e sui rilievi; precipitazioni sparse anche al pomeriggio su gran parte della regione, più asciutto sui settori settentrionali. Tempo asciutto in serata sia sulla costa che sulle zone interne.

Maltempo con piogge o temporali al mattino su gran parte il nord Italia eccetto sul Piemonte e Liguria di ponente con schiarite, graduale miglioramento su tutte le regioni entro la serata.

Inizio di giornata all’insegna del maltempo con piogge e acquazzoni diffusi, migliora già dal pomeriggio lungo le coste tirreniche ed entro sera su tutte le regioni.

Spiccato maltempo al mattino sulle regioni meridionali con piogge o temporali, migliora in Sardegna al pomeriggio. Residue piogge in serata al sud peninsulare, migliora ovunque in nottata.

Temperature in aumento al Nord, in calo altrove.

