Nonostante le difficoltà dell’emergenza Covid-19, i dati sono in crescita e il Comune ringrazia i cittadini

Nei primi cinque mesi del 2020 la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nel Comune di Vitorchiano ha raggiunto l’80,3%. “Dopo un ottimo 2019 – commenta l’assessore all’ambiente Federico Cruciani – ulteriori conferme sull’andamento della raccolta differenziata, in particolare se consideriamo che questi dati vanno inseriti in un contesto fortemente condizionato dai limiti e dalle regole derivanti dall’emergenza Covid-19. Nonostante la riduzione dei recuperi di ingombranti, RAEE, abiti usati, verde, olio esausto e altri rifiuti particolari, la quantità di rifiuti differenziati si mantiene su livelli davvero importanti. Quindi nuovamente grazie a tutti i cittadini vitorchianesi, che restano i veri protagonisti del buon funzionamento del sistema, per il costante impegno anche in questo complicato periodo, e grazie anche agli operatori dell’impresa affidataria che svolgono ogni giorno, con professionalità, il loro lavoro di ritiro dei rifiuti sul territorio“.