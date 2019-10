Affollata conferenza stampa presso la Cittadella della Salute tenuta dal Direttore generale. Dott. Daniela Donetti , il Prof. Giorgio Nicolanti di Ginecologia e Ostetricia di Belcolle, la Dott.ssa Antonella Proietti U.O.C. E il dottor Giovanni Chiatti Dirigente dipartimento prevenzione dell’asl viterbese per presentare il nuovo di pertimento della Asl di Viterbo “Salute della donna e del bambino”.

Daniela Donetti in apertura dell’incontro ha tenuto a precisare come la costituzione del

dipartimento salute della donna e del bambino sia stata pobbile grazie alla coordina attività di varie Unità Operative che lo compongono nello svolgimento delle complesse funzioni, finalizzate alla tutela della salute della donna in ambito multidisciplinare, anche con riferimento a tutto il percorso nascita e del soggetto in età evolutiva dal periodo prenatale all’adolescenza, nelle diverse fasi di vita, inclusa l’assistenza psichiatrica in età evolutiva.

Ma la Donetti ha sottolineato, anzi ha rimarcato come il tutto sia stato possibile grazie alla collaborazione offerta da numerose associazioni presenti sul territorio che si occupano del problema sotto vai aspetti e diverse sfaccettature. Sono state esse il pungolo per arrivare alla definizione del tutto iniziativa che orgogliosamente viene rivendicata come prima nel lazio. Nel Dipartimento sono presenti aree specialistiche di rilievo clinico, percorsi diagnostico-terapeutici, con approccio alle patologie mediante l’utilizzo delle tecnologie più evolute in ambito chirurgico di elezione ed oncologico.

E’ presente l’offerta di prestazioni legate all’accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.Venerdì alle ore 18 nell’ex teatro San Kleonardo verrà presentato tutto il progetto del Nuovo dipartimento con l’intervento di numerose personalità dell’apparato. Sabato 5 dalle 10 alle 13 3 dalle 16 alle 18,30 in Piazza del Plebiscito iniziativa Incontriamoci in piazza, con informazioni,orientamento e occasione di aggregazione.In pratica gli operatori della ASL e le associazioni di volontariato incontreranno la cittadinanza.

Sempre sabato 5 alle ore 10 nella sala Regia Conferenza pubblica con tema gravidanza e natalità, con interventi dell’Associaione IRIS. Alle 16 sempre nella sala regia Violenza di genere. La sfida istituzionale e volontariato. Convegno organizzato dall’Associazione Kyanos. Domenica alle ore 9 la consueta e ormai consolidata manifestazione Cammina con noi organizzata dalla associazione Beatrice Onlus. e fantasmagorico