Continuano a crescere i casi tra il personale sanitario delle aziende sanitarie pubbliche e private e anche tra i lavoratori degli appalti nelle strutture sanitarie positivi al Covid-19 nel Lazio.

“Le categorie in questi giorni hanno denunciato quanto sia urgente stabilire controlli, fornire adeguati dispositivi e garantire maggiore sorveglianza del personale. Nelle ultime ore stanno aumentando esponenzialmente i casi positivi tra i lavoratori, solo ieri si sono registrati nuovi focolai, all’IFO, all’Ospedale di Civitavecchia e al San Camillo “, dichiarano Cgil Cisl e Uil del Lazio.

“Il paradosso è che gli ospedali potrebbero diventare essi stessi, come già accaduto in altre regioni, focolai non controllabili del virus. Abbiamo finora cercato di contrastare allarmismi e speculazioni, ma ora i numeri fanno emergere un rischio evidente, quello di vanificare l’effetto delle misure di contenimento che i cittadini stanno seguendo da 14 giorni”, proseguono i sindacati.

“Servono tamponi a tutti gli operatori asintomatici, medici, infermieri, operatori sociosanitari, addetti ai servizi di pulizie e sanificazione, pasti, lavanolo e manutenzione. Va predisposta subito – proseguono i sindacati confederali – una pianificazione dei controlli, valida per tutte le strutture sanitarie, a cui nessuna azienda possa derogare: si dovranno stabilire le modalità ed i tempi in cui saranno controllati tutti i lavoratori, a partire da chi è venuto a contatto con pazienti positivi, per arrivare a tutti coloro che hanno operato e stanno operando in ambienti dove sono stati trattati”. Per fare questo è necessario con urgenza ampliare i laboratori presso i quali è possibile verificare i tamponi perchè in quelli finora previsti non riescono a smaltire le richieste. Abbiamo notizie di ambulatori già pronti per fare le analisi alla asl Rm5 e alla Rm6 e chiediamo che vengano prontamente attivati.