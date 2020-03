Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 20.603 persone risultano positive al virus, 2.853 i nuovi positivi. I deceduti sono sono stati 368.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 10.043 in Lombardia, 2.741 in Emilia-Romagna, 1.989 in Veneto, 1.087 nelle Marche, 1.030 in Piemonte, 763 in Toscana, 493 in Liguria, 396 nel Lazio, 296 in Campania, 316 in Friuli Venezia Giulia, 367 nella Provincia autonoma di Trento, 199 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia, 179 in Sicilia, 139 in Umbria, 128 in Abruzzo, 66 in Calabria, 75 in Sardegna, 56 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 11 in Basilicata.

Ricoverati con sintomi 9663 (39.05 %) +1291 Ricoverati Terapia Intensiva 1672 (6.76 %) +154 Totale Ospedalizzati 11335 (45.80 %) +1445 Isolamento Domiciliare 9268 (37.45 %) +1408 Totale attualmente positivi 20603 (83.25 %) +2853