«Qualche giorno fa – scrive Laura Rita Santoro del Sindacato degli Infermieri Italiani Regione Lazio – è nato un bambino allegro, forse perché già sapeva di essere negativo al COVID come pure la sua mamma. Dalle voci che trapelano dal presidio, forse stimolate dal fastidio che molti dipendenti hanno provato di fronte alla “mascherata” di alcuni dei protagonisti e dall’attenzione mediatica stimolata dalla parte aziendale che racconta una verità caramellata; purtroppo la realtà ha tutt’altro sapore.

Una mamma alla 38° settimana, COVID positiva all’ultimo tampone, viene messa in lista per il cesareo in attesa del quale, viene programmato anche il monitoraggio domiciliare. Tutto nella norma in un caso del genere, ma ad un certo punto il monitoraggio domiciliare salta e la donna viene portata in ospedale con ambulanza COVID.

Avviata al percorso COVID, effettua il monitoraggio e dopo un’attesa di qualche ora riesce a ritornare nella propria abitazione, sempre accompagnata dall’ambulanza.

Si avvicina il giorno del cesareo, e la donna viene ricoverata. Il giorno del cesareo le viene fatto il primo tampone, che fortunatamente risulta negativo. Finalmente nasce il bambino che viene subito allontanato dalla madre e trasferito in una stanza isolata all’interno della pediatria COVID.

La mamma viene trasferita invece trasferita nel reparto COVID di malattie infettive, pur essendo disponibile una camera COVID presso l’ostetricia. Separati alla nascita, mamma e figlio si ricongiungono per la prima poppata solamente la sera del giorno dopo. Una storia che apparentemente sembra normale e anche a lieto fine perché coronata dalla nascita di un bambino allegro.

Una storia che non presenta particolari problemi o stranezze, almeno all’apparenza, perché a ben vedere di problemi ne contiene molti. Per capire meglio è necessario aggiungere qualche dettaglio.

PRIMO PUNTO – In ASL VT, almeno sulla carta, esiste il percorso nascite che prende in carico delle pazienti gravide fino al parto, e oltre, occupandosi anche delle cure domiciliari. Un percorso

con tanto di responsabili, sul quale la ASL ha investito molte risorse economiche e di personale, perfettamente strutturata in incarichi remunerati e pennacchi dalla quale ci si aspettava qualche risultato migliore. A parte il fatto, non proprio trascurabile, che la Casa del Parto esiste solo sulla carta, ad oggi non sono state ancora realizzate nemmeno le procedure per la gestione domiciliare in sicurezza di questi casi, tanto è vero che la paziente è stata trasportata in ospedale per fare un semplice monitoraggio che avrebbe potuto fare tranquillamente a casa.

SECONDO PUNTO – alla donna era stata diagnosticata la positività al COVID quasi due settimane prima del cesareo. Se fossero stati fatti i tamponi prima del ricovero avrebbe avuto un parto normale come tutte le altre mamme. Invece, avendolo fatto dopo il ricovero, pur essendo negativa al primo test, in attesa del secondo di conferma una è stata trattata come paziente positiva che ha comportato, oltre ai disagi e alle paure, il parto in solitudine e la separazione dal figlio dopo la sua nascita.

TERZO PUNTO – poiché la donna subito dopo il cesareo è stata trasferita in Malattie Infettive, la separazione della diade è stata consolidata dalla necessità di tutelare il bambino che, come è intuibile, non poteva essere allattato in un contesto ad elevato rischio di contagio. Tutto ciò è sicuramente avvenuto in disaccordo con le Linee Guida del Ministero della Salute pur avendo disponibile una stanza attrezzata COVID in ostetricia. Insomma, non proprio un esempio di gestione virtuosa da incorniciare e pubblicare insieme alla foto di tutti i protagonisti alla prova “costume”, piuttosto una vicenda da studiare con umiltà per correggere i tanti errori che manifesta nella speranza di evitare disagi futuri ad altre donne».