Quanto è importante lavarsi le mani accuratamente ed eliminare qualsiasi residuo di sporcizia, uccidendo anche batteri e virus potenzialmente pericolosi per la salute?

Probabilmente sapete già la risposta: utilizzare il sapone disinfettante sotto l’acqua corrente è un rimedio sicuro, veloce e pratico per garantire la sicurezza propria e di chi ci sta intorno. Anche se per qualcuno può sembrare scontato, si deve sempre tenere a mente l’esistenza dei microrganismi patogeni, ovvero quelli che possono causare malattie più o meno gravi per l’uomo.

Per sconfiggerli ci sono a disposizione anche soluzioni a base di alcol che evaporano velocemente, ma quando si utilizzano l’acqua e il sapone per lavarsi le mani è fondamentale asciugarle correttamente, utilizzando un panno di tessuto o della carta, oppure scegliendo un asciugamani elettrico.

Se propendete per quest’ultima soluzione, perché non costringe a effettuare una lavatrice ogni due giorni, perciò è pratica ed efficiente, optando per i migliori risultati potrete trovare anche un modello innovativo.

Arrivati a questo punto, non resta che dare un’occhiata più approfondita a qualche regola aurea e scoprire i reali motivi per cui è importante asciugarsi le mani dopo averle lavate con acqua e sapone: seguiteci con la lettura più in basso!

Cosa dice la scienza?

Asciugare bene le mani con carta o con getto d’aria è una cosa necessaria: lo sostengono due ricercatori inglesi, John Gammon e Julian Hunt, che qualche mese fa hanno effettuato uno studio sull’igiene, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Infection Prevention.

Grazie a questa importante azione si rimuovono anche eventuali batteri e virus rimasti sulla pelle ormai bagnata, soprattutto attraverso lo sfregamento con il tessuto del panno o con la carta, ma anche eseguendo una frizione delle mani.

In soldoni, i due studiosi hanno confermato l’inefficacia del semplice lavaggio, sottolineando come in realtà sia fondamentale eliminare anche le goccioline d’acqua che rimangono sulla superficie.

Pensate che questo gesto così semplice e talvolta trascurato è talmente importante che l’OMS, dal 2009, promuove la ricorrenza annuale ogni 5 maggio chiamata “Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani”, con l’intenzione di informare e invogliare tutti i cittadini del mondo ad adottare questo genere di operazioni.

Del resto, le mani sono un vero e proprio ricettacolo di germi e batteri, ma anche il mezzo principale con cui scopriamo ciò che ci circonda e con il quale interagiamo: a tal proposito, da anni gli esperti cercano di sensibilizzare all’attenzione verso tutto ciò che tocchiamo, in modo da poterci difendere più facilmente da eventuali rischi.

Qualche consiglio per una corretta igiene

Al di là di quanto abbiamo visto, perciò del lavaggio accurato delle mani e della loro asciugatura, esistono alcune regole fondamentali che vi permettono di essere sempre al sicuro da eventuali infezioni o malattie, causate da virus e batteri annidati un po’ ovunque, sia fuori e sia dentro casa.

In primo luogo, se siete degli abitudinari passeggeri di mezzi pubblici, forse saprete già che dai sedili agli appositi sostegni, dalla biglietterie a bordo ai vetri, tutto è un covo di germi, per fortuna molto spesso innocui.

Ciò nonostante, una volta arrivati a destinazione, che sia in ufficio oppure a casa, è bene lavarsi le mani prima di fare qualsiasi altra cosa, e qualora non sia possibile, portare sempre con sé un disinfettante adeguato a uccidere almeno il 99% dei batteri e dei virus.

Ma non è finita qui, perché anche lo smartphone, il computer e la sua tastiera non sono puliti: secondo una ricerca effettuata dagli studiosi americani Beamer e Gerba, questi dispositivi presentano migliaia di germi sulla superficie; per esempio, il telefono ne ha quasi 4000.

Ora sappiamo che, per scongiurare qualsiasi rischio, è buona norma disinfettare tutto almeno una volta al giorno, utilizzando spray appositi facilmente acquistabili anche su Internet.

Ma mettiamo il caso vi siate appena svegliati dopo un’intera giornata passata a lavoro, la prima cosa che fate è guardare quali messaggi avete ricevuto sullo smartphone oppure toccarvi il viso, non è vero?

Questo è un comportamento sbagliato, perché è bene prima di tutto lavarsi la faccia e le mani, asciugandoli correttamente, per allontanare il rischio derivante da una carica batterica molto alta presente sulle lenzuola.

Arrivati a questo punto, dopo aver compreso l’importanza di asciugarsi dopo il lavaggio, la domanda sorge spontanea: come si fa nel modo corretto? Innanzitutto, scegliete un sapone liquido che riesca a scivolare più facilmente negli interstizi delle mani, quindi applicatelo sul palmo e sul dorso strofinando accuratamente per almeno 20 secondi, senza dimenticare ogni spazio.

Dopodiché, risciacquate bene sotto l’acqua corrente tiepida e azionate l’asciugamani elettrico oppure utilizzate della carta monouso.