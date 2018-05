GALLESE – In occasione del centenario della nascita dell’artista, l’esposizione “Publio Muratore –Il disegno e l’artista” organizzata dal Comune di Gallese in collaborazione con la famiglia di Publio Muratore, con il patrocinio della Regione Lazio e dell’Archivio di Stato di Viterbo, ha l’obiettivo di ricordare la figura del pittore e scultore e insegnante di disegno e storia dell’arte.

Figura del mondo culturale e accademico viterbese, l’artista viene presentato esponendo una selezione di disegni appartenenti all’archivio della famiglia Muratore. Il concetto alla base di questa esposizione, che riprende l’essenziale di quella omonima tenutasi a Viterbo nel mese di gennaio, è quello di raccontare Muratore attraverso il disegno, strumento per fissare su carta le prime impressioni, destinate poi ad essere sviluppate e trasformate per divenire scenografia, affresco, scultura, elemento d’arredo, acquerello, olio.

Si intende quindi porre l’accento sul “primato” del disegno in quanto modo espressivo non mediato, in cui l’idea viene trascritta di getto; proprio per questo il disegno permette un contatto con l’universo più intimo dell’artista. Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni: -Una prima sezione, Studi, contenente disegni di studio in cui l’artista indaga volti, espressioni, gesti e movimenti di futuri protagonisti delle sue opere.-

Una seconda sezione, Bozzetti, in cui vengono presentati disegni preparatori per opere pittoriche o scultoree; qui la rappresentazione si arricchisce, le figure sono più rifinite e l’ambientazione più definita grazie a dettagli spaziali e paesaggistici. -Una terza sezione, Trascrivere l’idea: oltre il bozzetto, ha lo scopo di indagare il rapporto tra il disegno preparatorio e la sua evoluzione, mostrando il bozzetto accanto all’opera finita.

Una selezione di quadri ad olio e acquerelli che riporta il visitatore nell’universo del pittore, accompagnando il visitatore nella transizione verso il colore e riportandolo nell’ambito della produzione più conosciuta di Publio Muratore.-Una quarta sezione, Publio e Gallese, che contestualizza l’esposizione presentando opere legate a vario titolo al paese natio. Dai primi quadri realizzati in gioventù ai bozzetti per gli affreschi nelle chiese di san Famiano e san Famiano a Lungo, fino ad opere più tarde.

Evocando il legame tra l’artista e le sue origini e contenendo opere che abbracciano l’intero arco temporale della produzione di Muratore, questa sezione permette di avere uno sguardo sulle differenti fasi –tecniche, estetiche -che caratterizzano la sua opera. Sarà presente uno spazio dove verrà proiettato un video con spezzoni di interviste e immagini della vita dell’artista.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 19 maggio alle 18:30 nella sala Polivalente del museo Marco Scacchi a Gallese. Prima dell’inaugurazione, alle ore 17:00 si potrà visitare la chiesa di San Famiano, dove si trova l’affresco del catino absidale di cui per la prima volta viene esposto il bozzetto. Alla presentazione saranno presenti il critico e storico dell’arte Claudio Strinati e Carlo Lotti, pittore.