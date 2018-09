VITERBO – Il C.a.t. Confesercenti di Viterbo comunica che sono ancora aperte le iscrizioni per il Corso EX REC in partenza a settembre .

Il corso, abilitante a pagamento, è riconosciuto dalla Regione Lazio per intraprendere l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Il Corso prevede 92 ore di lezione frontali, dal lunedì al venerdì, con docenti esperti nelle varie materie trattate ed è comprensivo di un esame finale.

All’interno del corso sono previste lezioni per Haccp – Rspp – Antincendio – Primo Soccorso che possono essere frequentate anche singolarmente e valide anche per aggiornamenti.

Le iscrizioni sono ancora aperte.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.a.t Confesercenti Viterbo c/o Via Bruno Buozzi, 115 – Viterbo (VT).

Gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; il venerdì solo la mattina.

Telefono 0761/187831 -0761/1878320

Email formazione@catviterbo.it – francesca.peparello@catviterbo.it

Il corso è a numero chiuso.