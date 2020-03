Le giornate in casa sembrano non passare mai, stiamo vivendo un periodo particolare che non avevamo mai vissuto prima, ma restare nelle proprie abitazioni è ora la cosa più saggia da fare.

Da qui nasce l’idea di realizzare una libreria virtuale dove è possibile scaricare gratuitamente uno o più libri dei grandi classici. Come? È semplicissimo, basta selezionare il formato adatto al nostro device, che sia un kindle, un tablet, uno smartphone o il proprio PC, al formato giusto ci abbiamo pensato noi di Skylab Studios.

Lo studio di comunicazione di Tarquinia ha deciso di rispondere all’appello lanciato dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione: “Solidarietà digitale”, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

Da Tarquinia quindi, parte la nostra libreria virtuale, grazie alla collaborazione con il Comune, il Sindaco Alessandro Giulivi e l’assessore alla cultura, turismo, sport Martina Tosoni.

Skylab Studios già da settembre, per festeggiare i suoi 20 anni di attività, ha avviato l’iniziativa “Leggere fa bene anche al tablet”, un modo innovativo ed originale per far riscoprire il piacere delle lettura a grandi e piccoli, regalando ogni mese due classici. Con l’avvento di tablet e smartphone ma soprattutto dei social network, spesso ci dimentichiamo di quanto sia bello ed importante leggere un libro ed è proprio per questo che nasce quest’iniziativa, arricchita di innovazione e tecnologia che è in grado di sensibilizzare e riavvicinare le persone alla lettura.

La lettura fa male, ma solo al Coronavirus, ecco quindi la nostra libreria virtuale, accedendo a questo link, sarà possibile vedere tutti i libri che fanno parte della biblioteca gratuita, scegliere quelli che più ci piacciono e scaricarli sul nostro device così da lasciarci coccolare in queste lunghe giornate in casa da una buona lettura.

Un piccolo gesto ricco di innovazione, amore e solidarietà verso chi è chiuso in casa con i propri figli, a chi è solo o semplicemente a chi sta aspettando di riabbracciare i propri amici.

Per scaricare il libro, basterà cliccare su uno dei tre pulsanti che appaiono nella pagina e scegliere la versione più adatta al proprio dispositivo:

PDF scaricabile su qualsiasi computer, ePub per tutti i dispositivi IOS, Android, Windows Mobile, Reader e Mobi per i Kindle di Amazon.

Non è tutto, alla fine della quarantena, la segnaletica turistica del Comune di Tarquinia, si arricchirà di uno spazio accessibile da qr code dove sarà possibile fruire della libreria virtuale e scegliere i libri che si vogliono scaricare.

Per quanto riguarda la biblioteca comunale, invece, abbiamo pensato di realizzare una targa, da replicare anche nelle scuole, dove chiunque potrà scaricare libri gratuitamente. La collezione di libri gratuiti crescerà ogni mese con l’aggiunta di 2 nuovi titoli. Un piccolo gesto che vuole aiutare le persone a restare in casa e aspettare che questo momento difficile possa passare il prima possibile anche con l’aiuto di un semplice libro digitale.

“Questo è il primo di una serie di servizi e strumenti che Skylab Studios metterà in campo in questo periodo di emergenza. (dice Leonardo Tosoni art director degli studios) Nel frattempo, seguendo la call radiofonica del Trio Medusa #labellezzaècontagiosa , ogni giorno vi porteremo in un luogo d’arte italiano, dal Friuli Venezia Giulia, alla Calabria, isole comprese attraverso l’uso della realtà virtuale sul nostro profilo Facebook, invitando le persone a condividere i link e l’esperienza virtuale.

Alla scoperta del patrimonio culturale e naturalistico che il nostro Paese offre e che troppo spesso ci dimentichiamo di avere e sfruttare. Il rientro, dopo la crisi del virus, sarà duro, sia economicamente che moralmente, ma da qui dobbiamo ripartire, dalla ricchezza più grande per ricostruire quello che stiamo perdendo e per riportare l’Italia ai vertici del turismo mondiale”.

Ma le novità non finiscono qui per Skylab Studios, a breve verrà presentato un progetto molto innovativo che li vede protagonisti e con il quale aprire le porte dell’arte e dei musei con un ospite d’eccezione: RAFFAELLO SANZIO.