Il 30 Novembre si apre la terza edizione di “A volte ritornano”, ciclo di nove seminari di formazione e informazione scientifica, organizzati dal Liceo Scientifico Statale “P. Ruffini”. I seminari saranno tenuti da ex alunni del Liceo, laureati in Fisica, Matematica, Ingegneria e Medicina, attualmente impegnati in attività di ricerca anche presso enti prestigiosi di livello internazionale, e costituiscono sia una preziosa occasione di aggiornamento su alcune delle attuali linee della ricerca scientifica che un utile contributo per l’orientamento degli studenti.

In particolare, l’esperienza di ciascun relatore sottolinea come la ricerca scientifica possa, ancora oggi, rappresentare un possibile percorso formativo e professionale.

Il punto di forza dell’iniziativa risiede, oltre che nell’alto valore scientifico degli interventi, nell’entusiasmo dei giovani ricercatori che hanno risposto agli inviti del loro ex-liceo con piena disponibilità, testimoniando così come una scuola fatta con passione possa generare passione.

Il successo delle precedenti edizioni che hanno registrato una significativa presenza di pubblico ed un vivace interesse, ha indotto gli organizzatori del progetto ad estenderne la partecipazione a studenti e docenti di altri Licei e Istituti Superiori della provincia, nonché a chiunque abbia interesse per la scienza e per la ricerca.

I seminari, ciascuno della durata di due ore, si terranno dalle 14.30 alle 16.30, presso l’Aula Magna del Liceo Ruffini in Piazza Dante. Per informazioni e/o adesioni ci si può rivolgere al prof. Ercoli Alessandro, referente e coordinatore del progetto, presso l’indirizzo mail alessandro.ercoli@istruzione.it .

I giovani ricercatori del progetto hanno attivato un sito web: http://avolteritornano.webnode.it/ ; una pagina facebook https://www.facebook.com/avolteritornano/ .