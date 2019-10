Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre 2019, la Compagnia teatrale Tetraedro sarà ospitata da Archeoares all’interno del museo del Polo monumentale Colle del Duomo di Viterbo per mettere in scena “Viterbo e i Papi”.

“Lo spettacolo” – spiegano gli organizzatori – “si concentra su un periodo della storia di Viterbo in cui la città riveste un ruolo di primo piano nella vicenda politica italiana ed europea, quello che va dal 1257 al 1281. Tappa fondamentale sulla Via Francigena nel cammino verso Roma, Viterbo conosce un ragguardevole sviluppo che ne fa il centro principale della provincia pontificia e, infine, sede papale. Personaggi, eventi di varia natura (politici, diplomatici, militari, religiosi), aspetti e strutture della vita quotidiana, momenti e protagonisti della storia imperiale e pontificia danno luogo, nello spettacolo, a numerosi percorsi e quadri tematici il cui comporsi in itinerario coerente agevola, anche per i non addetti ai lavori, la comprensione del secolo in cui i fatti narrati si svolsero. Gli edifici di culto, i palazzi e le torri dell’insediamento aristocratico, i profferli ed i cortili delle dimore agiate fanno da quinta al dinamismo della città vivente, quella dei mercanti, degli artigiani, dei salariati, nonché, ovviamente, dei potentes coinvolti in permanenza in rivalità irriducibili e aspri conflitti oltre che impegnati in rilevanti transazioni economiche.”

Le repliche si svolgeranno entrambe alle ore 21:00 e sarà possibile acquistare il biglietto presso il Museo Colle del Duomo al costo di 10,00€.