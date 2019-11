Dopo un anno di assenza, il Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” annuncia la sua tredicesima edizione con l’uscita del nuovo bando di concorso. Il Premio, istituito dall’Associazione culturale Tuttoteatro.com, con la direzione di Mariateresa Surianello, per sostenere progetti di spettacolo ancora inediti, e comunque mai allestiti in forma scenica, dedicato al professore e critico teatrale toscano, ha incontrato quest’anno il sostegno della Regione Lazio.

Il bando del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” scade l’11 settembre 2019 alle ore 15.00. L’Iscrizione e l’invio dei materiali si potrà fare sul sito www.tuttoteatro.com.

Come nelle precedenti edizioni, il concorso è aperto ad artisti e gruppi europei ed extraeuropei. La giuria, presieduta da Paola Ballerini e composta quest’anno da Roberto Canziani, Gianfranco Capitta, Rodolfo di Giammarco, Massimo Marino, Chiara Mignemi, Attilio Scarpellini e Mariateresa Surianello, tra tutti i progetti di spettacolo in concorso ne selezionerà un massimo di venti che verranno presentati in forma di studio scenico (durata massima 15 minuti) al Teatro Petrolini di Ronciglione (Vt) venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre 2019. Tra questi semifinalisti la giuria ne selezionerà un massimo di sette, che saranno presentati in forma di studio scenico (durata massima 20 minuti) a Roma, al Teatro India, il 7 e l’8 dicembre 2019. Tra i sette finalisti la giuria sceglierà l’opera vincitrice, alla quale andrà un premio di 6.000,00 euro quale contributo alla produzione.

La giuria, assegnerà anche il Premio Tuttoteatro.com “Renato Nicolini” a una personalità della cultura che si sia distinta nella progettazione, nella cura e nel sostegno delle attività culturali e artistiche, esprimendo col suo operare un rinnovamento delle dinamiche relazionali e della stessa politica culturale. La cerimonia di premiazione di entrambi i Premi si svolgerà l’8 dicembre 2019