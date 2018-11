Il Convegno “Identità, Funzione, Attività e Prospettive dei Musei Civici, Diocesani e di Interesse Locale del Lazio” si terrà il prossimo 9 novembre presso il Palazzo dei Papi di Viterbo.

L’evento è promosso dal Museo del Colle del Duomo di Viterbo, dal Museo Civico di Nepi (VT) e dal Museo Diocesano di Albano (RM) con l’obiettivo di creare un momento di incontro e di confronto fra le realtà museali del Lazio ed in particolare dai Musei Civici, Diocesani e di interesse locale.

LE MOTIVAZIONI DEL CONVEGNO

In passato, i corsi di aggiornamento per il personale dei musei, le frequenti riunioni nelle sedi istituzionali provinciali e regionali costituivano occasioni per lo scambio di esperienze e anche per l’avvio di progetti da sviluppare in comune.

Dopo il taglio delle Province e dei fondi destinati che venivano erogati agli enti gestori dei musei tramite la L.R. 42/97, questi incontri si sono fatti sempre meno frequenti. È scaturita, quindi, l’esigenza di sviluppare delle attività che consentano ai direttori e ai responsabili delle istituzioni museali di incontrarsi e riallacciare un legame comunicativo molto importante per riflettere insieme su quanto è stato fatto e sulla direzione che si vuole intraprendere nell’ambito della gestione museale.

La scelta di Viterbo come sede è quanto mai appropriata, avendo la cittadina ospitato una delle prime Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali in Italia e essendo essa caratterizzata dalla presenza di un ricco patrimonio storico-artistico.

Il programma vede la partecipazione di numerose realtà provenienti da quattro delle province del Lazio. Le tematiche che saranno affrontate all’interno del convegno spaziano dalla riflessione sull’identità, la funzione e lo scopo dei musei nella realtà di oggi, alla presentazione delle cosiddette “buone pratiche”, sviluppate dai musei laziali nel corso degli ultimi anni.

L’evento è patrocinato dalla Diocesi di Viterbo, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e dal Comune di Viterbo. Main sponsor dell’iniziativa è Archeoares – servizi per i beni culturali e l’editoria.

IL 9 NOVEMBRE

La giornata sarà aperta dai saluti di S.E. Mons. Lino Fumagalli vescovo di Viterbo e dal dott. Giovanni Maria Arena sindaco di Viterbo.

E’ prevista la partecipazione al convegno di importanti rappresentanti del settore. Oltre ai direttori dei musei ad oggi risultano confermate le presenze di:

Edith Gabrielli (Polo Museale Regionale)

Marina Cogotti (Polo Museale Regionale)

Alberta Campitelli (ICOM Italia)

Claudio Cristallini (Area Servizi Culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della Cultura, Regione Lazio)

Don Valerio Pennasso (Direttore dell’Ufficio Nazionale beni culturali ecclesiastici ed Edilizia di Culto della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana).

On. Prof. Vittorio Sgarbi (Sindaco di Sutri)

PROGRAMMA COMPLETO

• 9,30 – Registrazione dei partecipanti

• 10,00 – Saluti Istituzionali

S.E. Lino Fumagalli (Vescovo della Diocesi di Viterbo)

Giovanni Arena (Sindaco di Viterbo)

• 10,20 – Introduzione ai Lavori

Edith Gabrielli (Direttore Polo Museale del Lazio, Mibact)

Marina Cogotti (Referente MUSST Polo Museale del Lazio, Mibact)

Alberta Campitelli (Coordinatore Lazio, ICOM Italia)

Claudio Cristallini (Dirigente Area Servizi Culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della Cultura, Regione Lazio)

RELAZIONI

• 11,00 – SEZIONE 1 MUSEI: ESPERIENZE E PROSPETTIVE – Presiede Francesco Aliperti

Don Valerio Pennasso (Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della CEI) Identità e funzione del Musei diocesani nella rete dei Musei del territorio.

Anne DemiJttenaere (Museo Opera Bosco, Calcata) Opera Bosco Museo di Arte nella Natura: cronistoria di 23 anni di attività

Monica De Simone (Museo Civico di Rieti – SIMBAS) Rieti e iI SIMBAS. Esperienze e criticità nella valorizzazione di un Patrimonio di “frontiera”

Gianluca Forti (Museo del Fiore, Acquapendente) Museo del Fiore: esperienze di percorsi partecipati nella natura e per la sostenibilità nell’Alto Lazio

• 12,00 – Pausa caffé

• 12,15 – SEZIONE 1 MUSEI: ESPERIENZE E PROSPETTIVE – Presiede Gianpaolo Serone

Federica Colaiacomo (Museo Archeologico Comunale Di Segni) Una politica culturale per la città e il suo territorio: Il Museo Archeologico Comunale di Segni

Stefano Francocci (Museo Civico di Nepi) La funzione educativa del museo: l’esperienza del Museo Civico Di Nepi

Caterina Pisu (Museo della Navigazione nelle Acque Interne, Capodimonte) La musealizzazione delle barche tradizionali italiane: valorizzazione e conservazione

Massimiliano Valenti (Musei Civici di Albano Laziale) Dinamiche, problemi e riflessioni maturate in venti anni di direzione scientifica di differenti realtà museali locali (Artena, Monte Porzio Catone, Terracina, Albano Laziale)

Iefke van Kampen (Museo Dell’agro Veientano, Formello) Il Museo di Formello all’interno dell’Agro Veientano: think local, act global?

On.Prof. Vittorio Sgarbi (Sindaco di Sutri) L’ apertura di un nuovo museo e palazzo delle esposizioni: Palazzo Doebbing a Sutri

• 13.45 – Pausa pranzo

• 14,45 – SEZIONE 2 BUONE PRATICHE MUSEALI – Presiede Stefano Francocci

Maria Luisa Agneni (Museo Civico Di Fara In Sabina) Il Museo civico archeologico di Fara in Sabina: un nuovo allestimento per la necropoli sabina di Colle del Forno

Andrea Alessi (Museo della città – civico e diocesano di Acquapendente) Il museo della Città di Acquapendente: un esempio di marketing territoriale e prospettive future

Federica Romiti (Palazzo Bonifacio VIII, Anagni) Quando il museo è una casa: esperienze di accoglienza e musealizzazione

Pietro Tamburini (Museo Territoriale del Lago di Bolsena – Simulabo) Davide e Golia, ovvero, pratiche buone e meno buone tra micro e macrocosmo museale

• 16,00 – Pausa caffé

• 16,15 – SEZIONE 2 BUONE PRATICHE MUSEALI – Presiede Francesco Aliperti

Marcello Arduini (Museo del Vino, Castiglione in Teverina) Prove di contemporaneità. La sfida del Museo del Vino e delle Scienze agroalimentari di Castiglione in Teverina

Valentina Berneschi (Museo dell’Architettura di Antonio da Sangallo “il Giovane”, Montefiascone) Architettura nell’architettura. Il rapporto tra il Museo e la Rocca di Montefiascone

Bruno Blanco (Museo del Colle del Duomo, Viterbo) Dal Museo al Polo monumentale. Evoluzione del complesso monumentale del Colle del Duomo

Flavio Enei (Polo Museale Civico del Castello di Santa Severa, Santa Marinella) Il nuovo polo museale del Castello di Santa Severa tra scienza educazione e ricerca

Gloria Galante (Museo Civico Archeologico “Lavinium”, Pomezia) Il Museo Civico Archeologico Lavinium e il Sistema Integrato di Pomezia Biblioteca-Museo

• 17,30 – 17,45 Discussione