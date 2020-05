VETRALLA – Un 8 maggio vetrallese particolare, questo del 2020. La secolare festività non potrà svolgersi come di consuetudine, visto il difficile periodo che stiamo vivendo, ma la diretta della cerimonia arriverà in tutte le case dei cittadini: andrà infatti in onda alle 11,30 su Italia 7 (canale 17), su Tele Lazio Nord (canale 629- 675) e sulla pagina Facebook Comune di Vetralla, con replica alle ore 21.

L’organizzazione dell’evento è affidata alla Pro Loco di Vetralla.

La celebrazione di questo storico evento, inserita nello statuto del Comune, prevede ogni anno la riconferma del possesso da parte della popolazione vetrallese sulla loro “selva”, come anticamente veniva chiamata.

Le immagini del rinnovo dell’atto saranno accompagnate da un docufilm inedito dal titolo “Un amore così grande”, a cura di Sante e Pietro Paolacci per la regia di Dario Germani, scene e costumi di Tiziana Barbaranelli, con la partecipazione straordinaria dei bambini dell’I.C. Piazza Marconi – classi quarte di Vetralla e Cura, del Complesso bandistico “Ottavio Pistella”, del gruppo folcloristico sbandieratori Città di Vetralla e dei Cavalieri dell’8 maggio, che in ogni cerimonia hanno rappresentato i guardiani del bosco. All’interno del docufilm, trovano spazio gli interventi di alcuni cittadini che raccontano storia, aneddoti e curiosità di questa antica cerimonia. Sarà un prodotto professionale e di qualità che rimarrà nel tempo come testimonianza documentaria.

In un momento storico in cui siamo costretti ad abbandonare i ritmi della vita quotidiana, il rinnovo di questa tradizione rafforza ancora di più il senso di comunità e il legame della popolazione con il bosco di Monte Fogliano. Il messaggio che ci arriva a distanza è un augurio di speranza per un futuro più sereno.

Testimoni dell’atto in presenza, che avverrà in Sala Consiliare, saranno persone che stanno lottando in prima linea per il contrasto al corona virus come personale sanitario dei reparti anti Covid all’ospedale Belcolle , una presenza che vuole simboleggiare proprio l’impegno che anche la nostra comunità sta mettendo in campo in questo momento critico. Un tassello in una battaglia mondiale.