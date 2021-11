Da gennaio ad aprile, 8 appuntamenti entusiasmanti ed emozionanti per ripartire.

Finalmente! Il Teatro Bianconi di Carbognano riapre i battenti dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza sanitaria che ha duramente colpito il nostro Paese e costretto il mondo dello spettacolo ad un lockdown sostanzialmente ininterrotto, specie per gli spettacoli al chiuso, di quasi due anni. Una Stagione teatrale sospesa bruscamente nel marzo del 2020 che ora, idealmente, può riprendere, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Legge, con la presenza del pubblico al 100%. Non è semplicemente la riapertura di un’attività economica ma la rinascita di un’idea e di un sogno che il virus aveva cercato di spegnere e soffocare. Andrà tutto bene ci dicevamo nell’ora più buia, chissà se realmente credendoci. Oggi, grazie all’impegno e al sacrificio di molti, possiamo dire che si, ce l’abbiamo fatta. La pandemia non è ancora sconfitta, certo, ma ora abbiamo le armi, la rabbia, la volontà, che nascono dalla sofferenza e dall’ingegno ma anche dai sogni che non abbiamo mai smesso di inseguire come quello che alcuni ragazzi avevano oltre 40 anni fa aprendo per la prima volta le porte cigolanti di un vecchio teatro abbandonato. Quel sogno ora è una realtà libera e indipendente, patrimonio fondamentale del panorama culturale del nostro territorio e riconosciuta a livello nazionale grazie anche al pubblico che negli anni l’ha amata e condivisa. La pandemia non ha cancellato il sogno, lo ha solo costretto in un tempo sospeso dal quale ora sta finalmente ritornando: abbiamo lottato e sofferto, è ora di riprendere a sognare e noi vogliamo farlo insieme al nostro pubblico.

Nel programma in corso di definizione 8 proposte nuove e intriganti. Grandi nomi torneranno a calcare le storiche tavole del nostro palcoscenico (tra gli altri Claudio Insegno, Sabrina Pellegrino, Diego Ruiz, Milena Miconi, Matteo Vacca, Giancarlo Porcari, Tiko Rossi Vairo, Antonio Grosso). Non è e non vuole essere una nuova Stagione ma l’ideale continuazione di quella interrotta nel 2020 perché un sogno può essere sospeso ma mai spento. Chiamiamo quindi a raccolta il nostro amato pubblico che negli anni non ha mai smesso di crescere e di sostenerci. E’ l’ora di vincere le residue paure per riprenderci la vita e tornare a Teatro.

Tutte le prescrizioni normative saranno rigidamente applicate e già da ora si sta alacremente lavorando per essere pronti alla grande riapertura. Sanificazione, aerazione, green pass, uso delle mascherine e controlli saranno scrupolosamente applicati per permettere a tutti e in totale sicurezza di accedere agli spettacoli e finalmente godere del Teatro con la T maiuscola. A breve pubblicheremo gli spettacoli in programma e le modalità di acquisto dei biglietti e degli abbonamenti.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098