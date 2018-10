La Volley Club di Orte, dopo avere chiuso le prime tre gare con altrettante vittorie in un campionato così importante come la serie B, sabato 3 novembre va ad affrontare a Sarroch di Cagliari una società che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione in Serie A.

“Il maltempo – comunica il dott. Madonna Aldo, medico sociale della A.S.D.Volley Club di Orte – ha pregiudicato nella settimana corrente, la preparazione alla gara per impianto non del tutto disponibile, ma soprattutto purtroppo l’infermeria si presenta ancora con l’indisponibilità ulteriore di Coluccia e di Saraceni, mentre Renzetti e Pasquini lamentano problemi muscolo tendinei.

Ciò nonostante consapevoli anche del valore aggiunto di tale Roster e cioè l’ottavo uomo in campo, quindi il valore dello spogliatoio e del gruppo basato sull’umiltà e l’essere al servizio gli uni degli altri, riteniamo di giocarci tutte le carte per ritornare dalla Sardegna con un ottimo risultato guidati dal Capitano in campo Di Muzio Daniele atleta particolarmente attaccato ai colori sociali della Volley Club di Orte.

Forza ragazzi fateci sognare!”.