Sabato 22 Dicembre presso il Centro Polisportivo delle Fiamme Gialle di Castelporziano e presso lo Stadio della Farnesina di Roma partirà il 2° raduno 2018 della Fidal Regionale riservato agli appartenenti al Club Lazio (Rappresentativa degli atleti della categoria Cadetti/Cadette più talentuosi) di cui fanno parte Giuseppe Guerra ed Elena Vergaro della Finass Atletica Viterbo. I due giovanissimi e promettenti atleti della compagine del Capoluogo, si sono messi in evidenza per i risultati conseguiti durante l’anno e verranno seguiti con maggior attenzione anche dal settore tecnico regionale della FIDAL. Entrambi nati nel 2004 resteranno anche nel 2019 nella categoria Cadetti/e dove potranno senz’altro far pesare l’esperienza acquisita nel corrente anno sportivo, scalando i vertici delle rispettive specialità praticate. Alle spalle dei due atleti un movimento giovanile straordinario seguito dagli altri allenatori della società, Linda Misuraca, Federica Gregori, Claudio Rossi, Stefania Morelli, Anton Ivanikhin che con un lavoro meticoloso sicuramente potranno aggiungere altri atleti all’attenzione del Club Regionale. A tutti loro i complimenti del presidente della società Giuseppe Misuraca per l’ottimo lavoro condotto finora e li esorta a continuare sulla strada intrapresa con il solito entusiasmo e con la grande competenza.