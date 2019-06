Un meeting internazionale amichevole quello che ieri pomeriggio è andato in scena a Roma.

Di fronte, la rappresentativa under 23 del Lazio, selezionata dal fiduciario Emilio De Bonis per sfidare gli atleti della Princeton University, a Roma per incontrare i pari età da tutto il Lazio e misurarsi con la realtà italiana dell’atletica U23. Pomeriggio ricco di gare, occasione di crescita per entrambe le formazioni. Indicazioni importanti anche in vista dei prossimi impegni per i ragazzi delle società della regione. A vincere, tra gli uomini sono stati gli americani grazie a 94 punti contro i 92 dei laziali, che non hanno potuto sommare il punteggio ottenuto da Leonardo Bargagli, atleta dell’Alto Lazio che ha potuto partecipare alla gara dei 400m. solo a titolo individuale. Il forte velocista viterbese non è stato infatti scelto in rappresentativa laziale ma con 49″29 ed una splendida rimonta nel rettilineo conclusivo ha ottenuto un brillantissimo 2° posto finale (1° Bianchini dell’Atl. Stud. Andrea Milardi e 3° Bianco delle Fiamme Gialle).

Sicuramente non al meglio delle condizioni di forma, in un periodo nel quale stava ricaricando le batteria in vista dei prossimi appuntamenti di fine mese a Viterbo sui 200m., Leonardo non ha potuto incidere più di tanto sul responso cronometrico della gara, ma che comunque ha onorato l’impegno agonistico dando prova di grande determinazione agonistica e di una maturità caratteriale ormai consolidata negli ultimi periodi. A lui vanno i complimenti di tutti i compagni di squadra e del presidente della società il prof.Ermanno Tronti.