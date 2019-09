La contemporanea doppia vittoria dei Lancers stoppa le ambizioni di primato dei falisci

Il WIPLANET MONTEFIASCONE porta a termine la propria missione vincendo 7 a 2 anche l’ultima partita con il CALI, ma non migliora la classifica per la contemporanea doppia vittoria dei Lancers sul Livorno, che consegna ai falisci il secondo posto finale con il bel record di 21 vittorie e 7 sconfitte, media 750. Appuntamento quindi la prossima settimana a Montefiascone per le prime due partite dei play-off per la promozione in A 2 contro lo Junior Rimini. Questi risultati chiariscono definitivamente la classifica finale del girone, destinando il Livorno ai play-out e rendendo non influenti i recuperi residui, consentendo così l’avvio dei play-off per i gironi C e D della serie B. La stessa cosa non vale per gli altri due gironi, che debbono ancora recuperare diverse partite con ulteriore slittamento della post season: addirittura nel girone A sette squadre su otto sono ancora coinvolte nella lotta per i play-off o per i play-out!

La cronaca della partita (giocata quasi tutta in mezzo a tuoni, lampi ed alla fine anche a pioggia) mostra che la vittoria con il CALI è stata meno facile di quanto dica il netto risultato. Il lanciatore romano Florian ha messo in difficoltà i battitori giallo- verdi (solo 4 valide concesse, a Matteo Carletti, Perez e due a Hernandez), ma ha peccato anche di controllo( ben 3 punti concessi con lanci pazzi). In compenso la difesa falisca ha commesso un solo errore, con due bei doppi giochi nei primi due innings che hanno frenato le velleità dei romani, mostrando la grande intesa della coppia Vaglio-Urquiola. Buona anche la prova dei tre lanciatori utilizzati (i fratelli Carletti e Vaglio, 7 valide concesse complessivamente) e del ricevitore Salgado, che ha fulminato in seconda i due aciliani che hanno tentato la rubata.

“Noi abbiamo fatto la nostra parte – ha dichiarato il coach Carletti – ma sapevamo che le probabilità che il Livorno vincesse con i Lancers erano poche, anche se i labronici hanno sfiorato il colpaccio (5-3 e 4-1 i punteggi n.d.r.). Ma alla fine, una volta raggiunti i play-off, giocare con il Rimini o il Fano non cambia molto. Anzi, personalmente preferisco giocare con una realtà che è stata ai massimi livelli del baseball nazionale e in uno stadio che ha visto numerose finali-scudetto: questo ci darà certamente una carica in più”.

I play-off

L’appuntamento quindi è allo stadio di Montefiascone per le prime due partite dei play-off contro lo Junior Rimini sabato 7 pomeriggio e domenica 8 settembre mattina; poi, la settimana successiva, trasferta a Rimini per completare il turno, che sarà superato dalla squadra che vincerà 3 delle 5 partite previste.