Importante colpo di mercato per la Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo che porta in maglia biancostellata per la prossima stagione l’esterno Diego Martino, giocatore tecnico di lunga esperienza. Nato a Carovigno (BR) nel 1993, 193 cm, Martino ha vestito le casacche di Formia, Nardò, Lanciano, Lecce in serie C e di Martina Franca, Monteroni, Scauri, Ortona, Battipagliese e Palermo in serie B, prima di approdare nell’ultima stagione alla Dinamo Basket Brindisi.



Giocatore estremamente duttile, è capace di ricoprire efficacemente sia il ruolo di guardia che di ala piccola attraverso diverse soluzioni tattiche che sviluppa sia nel gioco fronte a canestro che in quello di 1 contro 1 interno. Grande agonista ed ottimo difensore è la pedina che coach Fanciullo cercava per rinforzare ulteriormente il roster biancostellato.



“Sono molto lieto di essere approdato alla Stella Azzurra Viterbo – commenta Martino – una società sulla quale ho sempre sentito esprimere tanti apprezzamenti. Mi hanno subito convinto ad accettare la proposta del DS Fabio Cassieri le parole di coach Fanciullo, che ha voluto telefonarmi per illustrare il progetto per il prossimo anno. Sarà per me un ulteriore stimolo tornare a giocare nel Lazio, in una regione che sportivamente mi ha regalato tante gioie. Sono consapevole che sarà un campionato estremamente difficile, con molte squadre attrezzatissime per tentare di raggiungere la promozione nella nuova serie B Interregionale, ma ho capito subito che tutte le componenti di

questo team hanno la mentalità giusta e con il duro lavoro che il nostro gruppo farà sul parquet fin dall’inizio della preparazione, affronteremo il torneo tra le protagoniste”.



A Diego il benvenuto da tutta la Stella Azzurra Viterbo.