Nuova convocazione in rappresentativa regionale con il Lazio per Elena Vergaro, talentuosa giovane atleta della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, che domenica 2 giugno ha partecipato al tradizionale ° Trofeo “Città di Fidenza” , Meeting Nazionale Giovanile per rappresentative della categoria Cadetti/e. 17 le regioni presenti per quello che si può definire un’anteprima dei Campionati Italiani per la categoria. La viterbese ha preso parte con poca fortuna alla gara degli 80Hs. dove negli ultimi periodi aveva conseguito risultati di rilievo in ambito nazionale. La giovanissima viterbese nella sua batteria, dopo aver condotto con largo vantaggio tutta la gara ha battuto sul penultimo ostacolo perdendo l’assetto di corsa e giungendo ultima al traguardo con 13″12. Un vero peccato considerando che senza l’incidente avrebbe potuto ambire a salire tranquillamente sul podio tra le prime 3 classificate con il nuovo record personale. Sul podio Vergaro è salita in seguito con le compagne della 4x100m. brillantemente al 3° posto contribuendo all’ottimo 3° posto finale della squadra laziale. G.M.