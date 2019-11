Grande rientro della atleta tesserata alla ASD PILASTRO 92 DI VITERBO di Marika Fontana. Dopo due anni di assenza dalle piste per motivi di studio e di lavoro, la ragazza allenata da Alessandro Spigai e da Alessia Marchetti si laurea campionessa regionale della specialità solo dance categoria senior della Federazione Italiana Sport Rotellistici, gara disputata domenica scorsa a Civitavecchia, è stata una gara vinta in scioltezza, eleganza e espressività, ora la grande avventura nei Campionati Italiani Federali che si disputeranno nei prossimo mese di giugno.

Il Presidente Provinciale Libertas Nildo Rapiti incontra Marika Fontana e si complimenta con lei per l’ottimo risultato ottenuto:

So che hai fatto parte molte volte della nazionale italiana…

“Si, – risponde Marika – come altri atleti prima di me hanno portato il nome della Libertas Pilastro92 in diverse parti del mondo, dal 2012 al 2016, sono stata nazionale nella specialità solo dance e gruppi in varie nazioni Francia, Portogallo, Colombia ecc., inoltre ho partecipato più volte al Trofeo Internazionale Libertas Roma”.

Quale è la differenza tra pattinare in gruppo o in singolo?

“Nei gruppi è più rilassante, poiché puoi contare sul supporto e il sostegno dei tuoi compagni, gareggiare individualmente è più impegnativo in quanto le gambe tremano, l’ansia e la paura di sbagliare ti assale, ed è solo merito tuo se tutto riesce bene.”

Ed ora quali sono i tuoi prossimi impegni?

“Fare un buon campionato italiano per rientrare nei giro della nazionale e la partecipazione al Trofeo Internazionale Filippini a Misano Adriatico”.

Grazie Marika, in bocca al lupo per il proseguimento dell’attività e grazie all’ASD Libertas Pilastro92 che porta in alto sempre il nome della Libertas.