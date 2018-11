La formazione prima di tutto: perché lavorare sul campo con i bambini significa sì passione, empatia, pazienza e divertimento, ma anche capacità, professionalità e competenza.

Il settore giovanile del Tarquinia Calcio, perciò, nel cercare di offrire un servizio sempre migliore a ragazzi e famiglie e nell’ottica di una crescita – giorno dopo giorno, stagione dopo stagione – del suo settore tecnico, è lieta di comunicare che nella giornata di martedì prossimo, 27 novembre, tecnici ed istruttori della società rossoblù parteciperanno ad una lezione tenuta dal professor Sergio Roticiani, presidente regionale dell’AIAC – Associazione Italiana Allenatori di Calcio – del Lazio. L’intervento sarà in parte teorico, in aula, e proseguirà quindi sul campo.

Laureato con lode in Scienze Motorie, Preparatore Atletico Professionista, Roticiani allena con profitto da oltre trenta anni squadre di settore giovanile. La sua esperienza professionale spazia nei cinque continenti: come responsabile tecnico ha diretto stage e clinic calcistici in Stati Uniti, Giappone, Francia, Spagna, Grecia, Malta, Perù, Emirati Arabi, Svezia. Docente a contratto al Corso di Laurea Specialistica allo IUSM di Roma in Scienza e Tecnica dello Sport, Coordinatore Didattico della Scuola Calcio Federale F.I.G.C., e docente ai corsi allenatore di Base UEFA B per la “teoria e metodologia dell’allenamento”, pubblica frequentemente i suoi articoli sulle numerose riviste sportive che si occupano di calcio giovanile.

Entusiasta di tale enorme opportunità di crescita e formazione, il Tarquinia Calcio si dichiara onorato ed orgoglioso di ospitare il professor Roticiani, e lo ringrazia per la disponibilità e l’opportunità concessa.