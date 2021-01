Maury’s Com Cavi Tuscania di scena domani pomeriggio a Sabaudia (LT) nella prima di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca. Ad attenderla la Gestioni&Soluzioni Sabaudia, quinta forza del girone, con ancora residue speranze, è a otto lunghezze dalla seconda posizione, di poter accedere al girone play-off. All’andata finì 2/3 per i pontini che sorpresero i padroni di casa portandosi subito in vantaggio di due set per poi resistere al loro ritorno aggiudicandosi l’incontro dopo un tiratissimo tie-break..

La Gestione&Soluzioni Sabaudia è reduce dalla vittoria ai vantaggi nel recupero dell’Epifania con Palmi e nell’ultima del girone si è imposta tra le mura amiche nel derby con Smi Roma, sempre al tie-break, dopo aver perso con lo stesso risultato a Aversa.

Completamente diverso il percorso della Maury’s Com Cavi Tuscania che negli ultimi sette incontri è riuscita nell’impresa di portare a casa l’intera posta in palio, compreso il recupero con la corazzata Videx Grottazzolina, per giunta in trasferta nelle Marche. Vittoria, quest’ultima, che ha consentito di chiudere il girone di andata al secondo posto, a sole tre lunghezze dalla capolista Grottazzolina.

“Quella con Sabaudia è per noi una partita importante -esordisce l’opposto olandese Hidde Boswinkel, di sicuro uno dei ragazzi di Tofoli più in forma- anche per rispondere alla sconfitta dell’esordio. Ci aspettiamo una squadra che difende molto, con un opposto, Jacob Link, un mancino davvero pericoloso. Abbiamo giocato l’ultima partita il 30 gennaio scorso vincendo la battaglia contro Grottazzolina e non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo con l’obiettivo, naturalmente, di allungare la striscia positiva”.

Probabile formazione dei padroni di casa: Schettino al palleggio con Link in diagonale, bande Lucarelli e Astarita, centrali Frumuselu e Focosi, libero Fortunato.

Si gioca alle 18 al PalaVitaletti di Sabaudia, agli ordini dei signori Fabio Toni e Alessandro Somansino. Diretta Legavolley.tv