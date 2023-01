Tutto pronto per la ripartenza del campionato di serie B maschile di pallavolo. Dopo la sosta per le feste natalizie, l’Ecosantagata Civita Castellana fa rotta verso la Toscana, dove domani pomeriggio alle 18 affronterà la Lupi Pontedera.

I rossoblù hanno chiuso il 2022 in testa alla classifica del girone F, con 10 vittorie su 11 partite disputate, e da lì ripartono per le ultime due giornate del turno d’andata. Ma non mancano le insidie in questa trasferta di Pontedera, in casa di una formazione che occupa la quinta posizione, è staccata di soli 6 punti dall’Ecosantagata e ha quindi tutto l’interesse a vincere e rilanciarsi nella corsa per la zona promozione.

“La Lupi Pontedera è una squadra decisamente ostica – commenta il mister dell’Ecosantagata Stefano Beltrame -. Hanno preso dei rinforzi importanti durante l’estate e possono contare su giocatori molto esperti. Sanno gestire bene le azioni, soprattutto quelle più lunghe, e sbagliano raramente, quindi anche noi dobbiamo cercare di ridurre al minimo l’errore e chiudere gli scambi in fretta. Sarà fondamentale tenere un buon ritmo nel cambio palla”.

Secondo Beltrame, l’Ecosantagata si presenta alla ripresa post-natalizia già in ottima forma. “Nei primi giorni di sosta abbiamo deciso di staccare e riposarci un attimo, ma subito dopo Natale abbiamo ripreso a spingere forte. Abbiamo tanta voglia di ripartire, non temiamo la ruggine della sosta. Anzi, per noi più si gioca e meglio è. L’importante è continuare a pensare partita dopo partita, perché il campionato è molto impegnativo e ogni settimana la classifica può cambiare”.