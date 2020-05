VITERBO – E’ di questi giorni la notizia della possibilità di una graduale ripresa delle attività sportive sul territorio nazionale, avvantaggiando per i motivi che è facile intuire, quelle a carattere individuale e all’aperto e per quanto riguarda gli impianti, l’atletica sembra poter essere una di quelle che a partire dal 4 maggio potrebbe organizzarsi meglio, consentendo per adesso solo agli atleti di interesse nazionale questa opportunità di ripresa e poi, man mano che il Coronavirus sarà sempre più sotto controllo, aprendo anche alle altre categorie di sportivi.

Mercoledì 29 aprile si è svolta una video conferenza che ha impegnato il comitato della FIDAL laziale, con la presenza in rappresentanza dell’atletica viterbese, del consigliere regionale Giuseppe Misuraca. E’ lui che aggiorna sulle ultime novità e sulle decisioni del Consiglio Regionale che dovrebbero a breve portare ad una graduale ripresa delle attività, nel rispetto di una normativa molto severa, per adesso sulle attività di allenamento ed in seguito a partire dal 15 giugno di alcune manifestazioni sportive rivolte alle categorie maggiori e forse senza presenza di pubblico.

Il punto di partenza delle attività a Viterbo – precisa Misuraca – sarà successivo ad un lavoro di sanificazione certificata dell’impianto del Campo Sportivo Scolastico su cui sicuramente il Comune di Viterbo starà già discutendo insieme ad altri impianti di altre discipline sportive della città, e poi in seguito verrà redatto un regolamento specifico che riguarderà gli atleti che potranno, in quanto di interesse nazionale, riprendere in orari concordati le attività di allenamento, nel rispetto di normative a cui dovranno attenersi, allo studio della FIDAL regionale e che saranno a breve comunicate ai Comitati Provinciali ed alle società del Lazio.

Sicuramente l’ultima parola spetterà al Sindaco Giovanni Arena, emettere l’ordinanza per la riapertura, anche se con i limiti accennati sopra, sono convinto che il Sindaco attuerà, come ha fatto in questi ultimi periodi, tutte le disposizioni contenute nei decreti e prenderà con prudenza, supportato dalla giunta comunale e in collaborazione con il Comitato della FIDAL Provinciale, le giuste decisioni nell’interesse soprattutto della salute pubblica, bene di primaria importanza rispetto a tutti gli altri.

Il Comitato Provinciale della Fidal Viterbo ha in animo di organizzare nella prossima settimana una video conferenza con tutto il consiglio, nella speranza che arrivino dal regionale le disposizioni a cui bisognerà attenersi all’interno degli impianti nel rispetto delle normative ufficiali emanate dal Consiglio dei Ministri. La riunione servirà sicuramente per l’organizzazione della prossima riapertura dell’impianto cittadino di Atletica oltre che per una discussione sulla sua regolamentazione alla luce del recente affidamento da parte del Comune di Viterbo alla FIDAL Nazionale nella persona del suo presidente Alfio Giomi.