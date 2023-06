La Marathon Est! Est!! Est!!! che domenica a Montefiascone (VT) assegnerà i titoli regionali della specialità sarà anche l’atto conclusivo della stagione, l’ennesima, del circuito Maremma Tosco-Laziale, iniziato lo scorso 12 marzo con la Bacialla Bike e che si è sviluppato nel corso della primavera attraverso 5 tappe prima di quella viterbese, tutte estremamente lottate.

In alcune categorie la lotta per la vittoria è ancora estremamente incerta, basti pensare ai Master 1 con Luigi Quintiero (Vangi-Sama Ricambi Il Pirata) primo con 2.400 punti, appena 75 più di Filippo Pauselli (Triono Racing), oppure i Master 6, dove Massimiliano Pelo (Tutto Bike Team) comanda con 3.510 punti e soli 29 di vantaggio su Zefferino Grassi (Kento Racing Team).

Questi gli altri leader di categoria: Filippo Arcangeletti (Team Bike Palombara Sabina(JMT), Pierluigi Torelli (Team Bike Palombara Sabina/ELMT), Valerio Dina (Team Bike Palombara Sabina/M2), Daniele Di Raimo (Bike Garage Racing Team/M3), Giulio De Prosperis (Team Bike Palombara Sabina/M4), Luca Chiodi (Team Bike Palombara Sabina/M5), Massimo Ubaldini (Gc Tondi Sport/M7), Antonio Mantua (Full Gas Team/M8), Alessia Scinocca (Lake Bike Team/W1), Simona Cianchella (Team Bike Palombara Sabina/W2), Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike/W3).

Tutto è quindi pronto per la sfida finale, che varrà anche per il circuito New Marathon Lazio e si conta di sfondare il muro dei 500 partenti. Ci si gioca tutto sui 60 km del percorso, per un dislivello di 2.200 metri, ma chi non vorrà competere per il campionato regionale potrà optare per il tracciato Granfondo da 35 km per 1.200 metri, oppure per quello cicloturistico da 30 km per 900 metri. L’appuntamento è agli impianti sportivi di Via Contadini, con la partenza alle 8:45 per il Marathon e a distanza di un quarto d’ora l’uno dall’altro per gli altri tracciati.

Iscrizioni ancora aperte al costo di 35 euro per chi lo farà sabato, dalle 17:00 alle 19:00 ai tavoli della segreteria in zona partenza oppure domenica prima della gara dalle 7:00 alle 8:00 versando 40 euro. A fine gara le premiazioni contestualmente al pasta party finale. Da parte dell’organizzazione va un sentito grazie a tutti i proprietari che hanno messo a disposizione i loro terreni per il passaggio della gara, all’amministrazione comunale, agli sponsor e a tutte le associazioni pronte a dare il loro contributo alla riuscita dell’evento, senza dimenticare i tanti volontari impegnati sul percorso e nella gestione dei servizi.

Per informazioni: Mtb Montefiascone Race Team, https://www.montefiasconegranfondo.it/