Sport – Pattinaggio – Il trofeo organizzato dalla Asd Star Roller Club si è svolto lo scorso fine settima a Montefiascone

Dopo varie manifestazioni e stage con allenatori e atleti di livello internazionale, l’Asd Star Roller Club ha organizzato un’altra manifestazione di grande prestigio, portando sul parquet del palazzetto comunale di Montefiascone oltre 260 atleti provenienti da tutto il Lazio e dalla Toscana.

Il trofeo Star Roller Club che si è svolto sabato 3 e domenica 4, giunto alla sua sesta edizione e riservato ad atleti appartenenti alle categorie principianti, amatori e pre-agonisti, ha visto impegnati durante la due giorni atleti bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età i quali, suddivisi per età e per livello di preparazione, hanno eseguito i loro esercizi secondo le proprie capacità partendo da un percorso con birilli per i più piccoli che hanno iniziato la pratica di questo sport da pochi e mesi, fino a esercizi con elevate difficoltà tecniche per i più esperti.

Un tour de force intenso che ha coinvolto emotivamente allenatori, organizzatori, dirigenti ed atleti, senza dimenticare parenti ed amici che hanno affollato le tribune del palazzetto sostenendo gli atleti per tutta la durata delle gare.

Alla manifestazione hanno aderito la società organizzatrice A.s.d. Star Roller Club con gli atleti di Viterbo e Bomarzo, le società New Skating Viterbo, Asd La Luna di Piansano, Asd Centro Sport Montalto, Stella Azzurra Viterbo, Asd Libertas Pilastro Viterbo, Asd Tuscia Skating Viterbo, Ballando con Geggia di Fabrica di Roma, Asd Skating club Anguillara, Roma 12, Asd Anthea Skating Latina, San Nilo Grottaferrata, Ardita Rieti e Asd Polisportiva Capalbio.

Come in ogni manifestazione del genere il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al clima di amicizia creatosi tra atleti, società e parenti tutti uniti nell’incitare gli atleti (soprattutto i più piccolini) indipendentemente dai colori sociali. Non sono mancate lacrime di commozione sui volti dei genitori e dei nonni presenti soprattutto nel vedere i più piccolini alla loro prima esperienza. E’ sicuramente questo lo spirito giusto con cui avvicinare i ragazzi alla pratica di uno sport bellissimo e sano come il pattinaggio purtroppo spesso messo in secondo piano rispetto ad altri sport che hanno maggiore visibilità mediatica.

Inoltre atleti e familiari provenienti da fuori provincia hanno potuto approfittare del bel tempo per ammirare le bellezze paesaggistiche della Tuscia, nonché le sfilate dei carri allegorici di Montefiascone.

Un ringraziamento da parte degli organizzatori va a tutte le società partecipanti, agli atleti, ai giudici come sempre professionali, impeccabili, ma anche comprensivi su qualche piccola indecisione tecnica degli atleti meno esperti, un ringraziamento particolare va al Comune di Montefiascone, all’assessore allo sport Manzi Paolo, al delegato provinciale FISR Paola Scuderi e alla pluricampionessa del mondo Ludovica Delfino che hanno presieduto le premiazioni.

Come sempre ottima l’organizzazione della Asd Star Roller Club che ha premiato tutti i bambini e ragazzi con una coppa e dei gadget ricordo della manifestazione.