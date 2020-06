Dopo la conferma di Domenico Pace, i dirigenti della Maury’s Com Cavi

Tuscania mettono a segno un altro importante colpo: dall’Aurispa

Alessano arriva in posto due nientemeno che Hidde Boswinkel. Vecchia

conoscenza dei tifosi tuscanesi, che lo ricordano dai tempi del Siena

fino alle gare dello scorso anno contro la squadra pugliese, in

entrambe miglior realizzatore, il venticinquenne olandese, 202 cm. di

altezza, si è confermato al termine del campionato come uno degli

opposti più forti della categoria con ben 370 punti nel carniere.

Tra le tappe principali della sua carriera: la Superlega a Ravenna, la

Plusliga (massima categoria Polacca), la Serie A2 con Siena, con la

quale ha vinto il campionato, e poi Lagonegro e Bolzano prima di

approdare in Puglia.

Benvenuto Hidde. Finora i tifosi tuscanesi ti hanno conosciuto, e

temuto, come avversario. Ora vestirai la maglia bianco azzurra. Cosa

ti ha portato a scegliere Tuscania e quali sono i tuoi obiettivi?

“Sì, infatti, ho giocato un paio di volte a Tuscania e sono stato

sorpreso dal calore del suo pubblico. Tuscania vuole fare bene

quest’anno e anche io. Ovviamente l’obbiettivo per me è salire in A2”.

Hai già avuto modo di parlare con Tofoli. Cosa vi siete detti?

“Si ho parlato con Paolo e mi ha spiegato il suo pensiero e come

vorrebbe giocare l’anno prossimo: è stato un colloquio davvero

interessante”.

Conosciamoci meglio, per esempio quali sono i tuoi hobby e cosa

preferisci fare quando non ti alleni?

“Quando ho del tempo libero mi piace andare visitare i posti tipici

della regione e guardare film. So che Tuscania è ricchissima di posti

e monumenti speciali”.

Hidde Boswinkel prenderà il posto di Siim Polluaar, l’ottimo

schiacciatore estone, che la società del presidente Angelo Pieri

“ringrazia per la professionalità dimostrata nella passata stagione

augurandogli le migliori fortune per la sua carriera”.