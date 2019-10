Union Viterbo in casa de L’Aquila. Viterbesi a caccia del riscatto – calcio d’inizio ore 15.30 – dopo il ko di sette giorni fa contro la Lazio. Obiettivo, tornare dall’Abruzzo con cinque punti per blindare il secondo posto. All’andata i neroverdi vinsero grazie ad un secondo tempo di grande intensità, la stessa che il tecnico Donato Scorzosi chiede oggi. Scorzosi che avrà qualche problema di formazione, oltre agli infortunati di lungo corso infatti, stop per Duri, Alessandro Lanzi – il migliore contro la Lazio -, De Angeli, Borgatti e Filippo Ferrazani. Assenza, quest’ultima, che costringerà il tecnico a ridisegnare la cabina di regia.

L’Aquila non sta attraversando un buon momento, ha raccolto solo 4 vittorie da ottobre e naviga al penultimo posto in classifica ma vietato parlare di partita facile. Gli abruzzesi contano su una buona mischia e in casa hanno dimostrato di poter mettere sotto pressione anche squadre molto più attrezzate.