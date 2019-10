I due atleti della Finass Assicurazione Atletica Viterbo in grande evidenza a Forlì con il Lazio.

Va in archivio il weekend dedicato agli under 16. A Forlì, nel criterium che ha assegnato i titoli individuali cadetti e quelli per regioni, il Lazio chiude al terzo posto nella classifica combinata grazie a tante medaglie e podi dei ragazzi e delle ragazze convocati in rappresentativa, alle spalle della prima in classifica Lombardia (579 punti) e Veneto (575). Insomma, tre squadre in cinque punti e confermata la classifica 201. Alla fine della due giorni di gare, Lazio primo con i cadetti: 295 per la squadra maschile, seguita da Puglia (287) e Veneto (283). Rappresentativa laziale terza con le cadette: 279 dietro alla vincitrice Lombardia con 297 punti e Veneto, 292. Punti importanti arrivano dai due viterbesi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo scelti nella rappresentativa laziale, Elena Vergaro e Giuseppe Guerra che vanno tutti e due sul podio per la gioia degli allenatori Umberto Battistin e Sergio Burratti. Elena Vergaro, iscritta alla gara degli 80Hs. con il 5° accredito, si è comportata molto bene in questo campionato Italiano sin dalle batterie: 12.03 subito alla mattina che l’ha piazzata con il terzo tempo di accredito nella finale. Qui Vergaro ha lottato fino alla fine per il podio dove serviva scendere sotto i 12”. Arriverà quarta con 12.02, a 8 centesimi dal terzo posto. Giuseppe Guerra, iscritto alla gara del Peso con l’11° accredito risale numerose posizioni di classifica ottenendo un buon sesto posto finale. Il laziale ha rischiato di rimanere fuori dai migliori 8, ma nel terzo turno ha lanciato a 14 metri tondi tondi che gli hanno permesso entrata in finale e sesto posto. Agli atleti ed ai tecnici vanno i complimenti del presidente Misuraca, più che felice delle prestazioni ottenute, e li incoraggia a continuare senza tentennamenti sulla strada intrapresa, portando anche in futuro alta la bandiera della nostra atletica della Tuscia.