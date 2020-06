Dopo aver controllato il referto del giudice arbitro, il Comitato Fit Lazio ha ratificato ufficialmente il primo risultato Campionato a squadre in chiave aquesiana: nella Categoria Under 16 maschile lo Junior Tennis Palocco ha violato per 3-0 i campi in terra battuta del circolo altoviterbese.

Resi noti i risultati dei match che permetteranno agli staff tecnici delle due squadre di avere un perfetto “focus gara” dei propri atleti e quindi pianificare il lavoro tattico e tecnico da intraprendere.

Nel primo singolare il classificato 3.5 Andrea Filippo Muscio ha superato secondo pronostico il 4.1 Alessandro Muccifora per 6-1 / 6-3. Meno equilibrato del previsto il secondo match. Seppur lievemente di classifica inferiore il portacolore locale 4.2 Gabriele Testa non opponeva resistenza al 4.1 Tommaso Marchini che si imponeva con un doppio 6-1. A risultato acquisto i fratelli Alessandro (4.2) e Giacomo (4.1) Muccifora tengono splendidamente testa ai categoria 3 Andrea Filiuppo Muscio (3.5) e Matteo Principato (3.3): sconfitta ma solo con un doppio 6-4.