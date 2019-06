Ancora il Monza sulla strada di una squadra viterbese, questa volta nel tennis e in palio c’è la promozione in serie B.

A contenderla ai ragazzi del T.C. Viterbo nella finalissima del 30 Giugno – comunica Elisabetta Autunno – sará il Tennis Club Villasanta di Monza che ieri, nella semifinale play-off , ha battuto il T.C. Caltanissetta nella durissima trasferta in Sicilia solo al doppio di spareggio ( la sfida si era conclusa sul 3-3).

È una formazione equilibrata quella brianzola, composta da due 2.4, un 2.5 e un 2.6, non ha punte di diamante a differenza del T.C. Viterbo, ma è una squadra tosta che nel suo cammino fino alla finale ha mostrato pochissimi punti deboli.

Avrà il vantaggio inoltre di giocarsi la promozione in casa, nonostante il T.C. Viterbo fosse testa di serie, infatti, la finale si disputerá a Monza per via della collocazione in tabellone.

I ragazzi viterbesi , sponsorizzati da Saggini Costruzioni e Banca Lazio Nord, sono più concentrati e carichi che mai, avranno il supporto del loro numero 1 il francese Dorian Descloix e dopo un anno esaltante in cui hanno dominato il girone regionale prima e la fase a tabellone poi, puntano a concludere in bellezza con la conquista della serie B, campionato che già da qualche stagione hanno dimostrato di meritare.

Ci sará l’incognita del grande caldo previsto nei prossimi giorni, giá nelle semifinali di ieri ha contribuito a ribaltare molti pronostici ed è stato la causa di eliminazioni eccellenti. Al circolo viterbese intanto stanno organizzando la trasferta, chiunque fosse interessato a seguire i ragazzi può contattare il capitano Paolo Ricci.