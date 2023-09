Scende in campo in questa domenica pomeriggio la Domus Mulieris per un importante test casalingo sulla strada che porta all’esordio ufficiale del 7 ottobre contro Elite, valido come prima giornata del campionato di serie B di basket femminile.

Il gruppo guidato da coach Carlo Scaramuccia affronterà alle ore 17 al PalaMalè la formazione di Terni, quintetto di pari categoria rispetto alle gialloblù ma inserito nel girone Umbria e Marche. Un appuntamento importante per il team viterbese, chiamato a rifinire la condizione dopo quasi un mese di allenamenti; il lavoro svolto finora, sia tecnico che fisico, è andato avanti senza particolari problemi, il gruppo ha mostrato sin dall’inizio tanta determinazione e voglia di seguire le indicazioni dello staff tecnico, con l’inserimento delle nuove arrivate che è avvenuto in modo assolutamente naturale.

Adesso è il momento di accumulare minuti sul parquet per oliare tutti i meccanismi, provare schemi offensivi e mostrare la giusta applicazione in difesa: “Il lavoro che fai negli allenamenti può sembrare buono ma poi deve essere messo in pratica contro un’avversaria che cerca di ostacolarti – commenta coach Scaramuccia –, ecco perchè cercheremo di approfittare di questo test e del torneo della prossima settimana a Roma per accumulare minuti in campo e provare molte soluzioni. Come diciamo sempre non andremo a guardare il risultato, per quanto le vittorie servano per fare crescere morale e autostima, ma proveremo a sfruttare questi test per arrivare pronti al via del campionato, considerando che il calendario ci propone subito sfide molto impegnative”.

Per il test contro Terni ci sarà l’unica defezione di Melania Nobili, ferma a causa di un piccolo problema fisico che non preoccupa lo staff ma che consiglia prudenza in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Tutte a disposizione le altre ragazze che potranno essere ruotate nel corso del match per consentire ai tecnici di ricavare più indicazioni possibili.

L’ingresso al PalaMalè sarà ovviamente gratuito per chiunque volesse seguire questo primo test casalingo delle ragazze gialloblù.