TUSCANIA – L’attesa è finita, domani sera alle 20.30 si darà il via ai Play Off Promozione di serie A2 UnipolSai, i nostri biancazzurri ospiteranno al PalaMalè la formazione toscana dell’Emma Villas Siena per gara 1 dei quarti di finale.

Dopo un campionato che ha visto la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania fra le protagoniste, inizia la fase finale della stagione dove le otto squadre partecipanti si affrontano per un unico sogno chiamato Superlega.

La gara che andrà in scena in via dei Monti Cimini sarà sicuramente una bellissima sfida che vedrà in campo grandi nomi del volley italiano ed internazionale. Per chi non potrà raggiungere il PalaMalè, il match sarà come sempre disponibile sulla web tvdiLega Volley Channel.

QUI TUSCANIA.Al cadere dell’ultimo pallone nell’ultima giornata di Pool A e la conferma del quarto posto in classifica, la squadra guidata da coach Montagnani ha conosciuto da subito l’avversaria dei quarti di finale Play Off. Dopo la breve pausa, dovuta agli scontri degli spareggi preliminari, mercoledì si tornerà al PalaMalè per una sfida molto emozionante con il vantaggio campo. Cernic e compagni hanno avuto dieci giorni per prepararsi alla sfida contro una delle formazioni più attrezzate della serie A2 e per ritrovare la concentrazione necessaria per iniziare questo cammino chiamato Play Off.

GLI AVVERSARI.La compagine, guidata da coach Cichello, arriva ai blocchi di partenza con la quinta posizione in classifica nella Pool A ed un solo punto di distacco dai biancazzurri. La squadra del presidente Bisogno è sicuramente una di quelle che ha dichiarato fin dall’inizio della stagione l’obiettivo Superlega. Dopo un inizio di campionato sicuramente sotto le aspettative, la proprietà ha effettuato alcuni cambi in corsa tra cui la guida della panchina. Durante la finestra di mercato della Pool A, alla corte senese arriva l’opposto olandese Kay Van Dijk per confermare ulteriormente la ferma posizione della società di voler tentare il tutto per tutto per la promozione nella massima serie. Nelle sfide di questa stagione tra le due compagini, i padroni di casa si sono imposti due volte negli scontri della Pool A mentre Fabroni e compagni hanno conquistato a fine novembre la vittoria nei quarti di Coppa Italia. Il sestetto che potremmo vedere in campo sarà composto dalla diagonale Fabroni-Van Dijk, in posto quattro Vedovotto-Fedrizzi, al centro Spadavecchia-Melo e libero Giovi.

NUMERI E CURIOSITA’. In questa giornata abbiamo alcuni possibili record dei nostri atleti: Buzzelli è a 8 lunghezze dai 100 punti stagionali, Calonico a 4 muri vincenti dai 200 in carriera, Cernic a -1 dai 300 punti stagionali, Shavrak a -15 dai 1500 attacchi vincenti in serie A.

BIGLIETTI. Mercoledì dalle ore 19.00 saranno aperte le casse al PalaMalé per la vendita dei biglietti per il match. Il prezzo dei biglietti sarà 10€ per l’intero, 5€ il ridotto (under 18, tesserati Fipav, militari, SYA school, tesserati delle società affiliate Tuscania Volley), 3€ per i portatori di handicap e gratis per gli under10 (nati dal 2007 in poi).