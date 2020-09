Francesco Puocci torna alla carica e non è mai stato così motivato, e carico. Lo racconta mentre prepara la trasferta in Toscana: domani e dopodomani, 5 e 6 settembre, si correranno a Massa Marittima la terza e quarta prova di Campionato Italiano Motorally e per Francesco si tratterà della seconda esperienza in questa specialità dopo il debutto a Bella, in Basilicata. Denominata 2° Motorally dell’Abbondanza, la gara prevede un percorso di complessivi 350 chilometri – in due giorni – con 4 prove speciali: il tracciato è stato disegnato a forma di otto e di conseguenza per l’assistenza a metà gara i piloti rientreranno direttamente al paddock, limitando al massimo gli spostamenti per i meccanici visto chele competizioni sportive continuano giustamente a svolgersi attenendosi alle linee guida anti Covid. Sabato la gara si snoderà su un percorso di 186 chilometri totali con due settori selettivi:il primo anello, di 83 chilometri avrà al suo interno 23 km cronometrati, mentre il secondo anello, dopo l’assistenza, ne misurerà 103 con una speciale di 27. Il giorno dopo, domenica 6 settembre, il percorso prevede 170 chilometri complessivi con un primo anello di 94 chilometri con, all’interno, una speciale in linea da 26 chilometri e un secondo anello da 76 km con un’altra speciale, in linea, lunga sempre 26 chilometri. Lunghissimi trasferimenti dunque – 102 km di speciali su un totale di 350 km – resi purtroppo inevitabili da alcune ordinanze – che hanno portato alla chiusura dei tratti di strada, sottoposti a lavori di ripristino – proprio in questi giorni: il provvedimento obbligherà i piloti a percorrere un lungo tratto di asfalto per aggirare le chiusure e raggiungere i tratti cronometrati.“Sono carico e non vedo l’ora di partire – dichiara Francesco Puocci, di Vetralla, mentrE affronta le operazioni preliminari, oggi, a Massa Marittima. – Ho letto che qui in Toscana, dove hanno già corso lo scorso anno, troveremo una gara tecnica ma non ho voluto saperne troppo sennò poi, mi conosco, renderei di meno. Mi sento benissimo e in piena forma e questo è quello che conta. Non sono per carattere una persona che sente la pressione, che si preoccupa: sono tranquillo fino a un secondo prima della partenza e sinceramente preferisco non ricordarmi nulla”. Puocci però, affronta altri problemi meccanici e tecnici: “Sono un po’ preoccupato per il tanto asfalto che dovremo affrontare e spero che questo non deteriori le gomme. La mia moto – Ktm 790 – è stata completamente stravolta dopo l’ultima gara, al Trofeo Ktm. Abbiamo cambiato l’avantreno, tolto l’impianto elettrico e anche l’impostazione è stata completamente rivista: manubrio, forcelle, anche se non so bene ancora quali userò. La prima parte della prova di sabato mi servirà per prendere confidenza con la moto e quindi non andrò forte: faremo l’assetto durante la gara in base alle mie indicazioni”. Di nuovo a ospitare il pilota viterbese sotto il suo gazebo sarà il team Africa Dream Racing con il quale poi Puocci condividerà anche la sua avventura in Africa, a gennaio 2021.