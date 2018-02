VITERBO – Dopo la prova di forza, sfortunatamente non coronata da una vittoria, fornita nel match contro il Pisa, la Viterbese Castrense torna in campo questo pomeriggio (ore 14.30) con l’obiettivo di dare ulteriore linfa alla propria classifica.

Per la squadra di Sottili, impegnata oggi sul campo della Giana Erminio, c’è infatti all’orizzonte la possibilità di agguantare il Siena al secondo posto, essendo la squadra toscana attesa dalla difficile trasferta sul campo di una rinata Alessandria.

Ovviamente, a prescindere dal risultato del suddetto incontro, resta la priorità, da parte dei gialloblu, di fare bottino in casa della Giana Erminio; una compagine, quella di Gorgonzola, che negli ultimi anni ha assunto il ruolo di bestia nera della Viterbese e che, anche in questa stagione, ha finora dimostrato con i risultati (quinto posto) di poter essere una formazione potenzialmente indigesta ad ogni squadra del girone.

Per un match che si prospetta dunque tutt’altro che agevole, mister Sottili (che dovrà fare a meno di Jefferson) non dovrebbe allontanarsi troppo dall’idea di undici messo in campo contro il Pisa domenica scorsa. In porta ci sarà pertanto Iannarilli, mentre la difesa sarà formata da Celiento, Rinaldi, Sini e De Vito; centrocampo composto da Baldassin, Checchin (o Di Paolantonio) e Cenciarelli, con Vandeputte, De Sousa e Calderini a comporre il tridente offensivo.

Arbitro dell’incontro sarà il signor Luigi Carella di Bari, coadiuvato dagli assistenti Lucia Abruzzese e Leonardo De Palma, entrambi di Foggia.

Massimiliano Chindemi

Giornata 24 (5^ di ritorno) 04/02/2018 – h 14:30 Pisa-Cuneo h 18:30 Carrarese-Monza Pontedera-Olbia Arzachena-Piacenza Alessandria-Robur Siena Giana Erminio-Viterbese Castrense Pistoiese-Livorno Gavorrano-Prato Lucchese-Arezzo 1-1 Riposa Pro Piacenza

CLASSIFICA Punti G V N S GF GS DR 1 Livorno 50 22 15 5 2 46 19 27 2 Robur Siena 44 22 13 5 4 30 20 10 3 Viterbese Castrense 41 22 12 5 5 35 23 12 4 Pisa 40 22 10 10 2 25 12 13 5 Giana Erminio 33 22 9 6 7 40 33 7 6 Monza 33 22 9 6 7 25 20 5 7 Olbia 31 22 9 4 9 27 29 -2 8 Alessandria 30 21 8 6 7 30 25 5 9 Pistoiese 29 21 7 8 6 26 29 -3 10 Piacenza 29 22 8 5 9 28 28 0 11 Carrarese 29 22 8 5 9 36 35 1 12 Arezzo* 29 23 8 6 9 30 27 3 13 Arzachena 27 22 8 3 11 31 30 1 14 Lucchese 26 23 6 8 9 24 31 -7 15 Pontedera 24 22 6 6 10 26 38 -12 16 Pro Piacenza 24 22 6 6 10 16 24 -8 17 Cuneo 21 22 5 6 11 15 30 -15 18 Prato 14 21 3 5 13 16 37 -21 19 Gavorrano 14 21 3 5 13 22 38 -16

* un punto di penalizzazione