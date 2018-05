MONTEFIASCONE – Non solo la convocazione di Michele CARLETTI e Riccardo SENZAQUATTRINI nella rosa della rappresentativa regionale Senior League che parteciperà al torneo delle regioni di fine giugno in Friuli. Anche MARIANELLO Roberto, terza base potente in battuta nella categoria Junior (fino 14 anni) parteciperà all’ultimo raduno decisivo.

In questa categoria tra i 25 convocati, oltre a MARIANELLO, ci sono tre atleti del RAMS Viterbo, ed uno per Lupi, Nuova Roma e CALI.

Come per la categoria Senior, l’ultima selezione, per arrivare ai 18 finali, si svolgerà lunedì 14 a Nettuno sul campo di S. Barbara; facciamo i migliori auguri al giovane falisco.

Riportiamo l’elenco completo dei convocati.