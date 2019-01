Partiranno il 5 gennaio alla volta di Sochi (Russia) per la finalissima internazionale in programma dal 6 al 12 gennaio, dove si esibiranno 1700 partecipanti da tutta Europa.

La scuola di canto All Stars di Sutri guidata dalla maestra e presidente Francesca Lotà sarà presente con una rappresentanza di sette persone che hanno già ottenuto ottimi risultati nella finale europea di Expectations of Europe che si è svolta a fine settembre al Teatro Pala Riviera di San Benedetto del Tronto. E davanti ad una schiera di giurati dell’Università Russa della musica, gli artisti di Sutri si sono distinti conquistando l’accesso per la Expectations of the World.

La scuola di Sutri, nata appena quattro anni fa e capitanata da Francesca Lotá, cantante, coach e presidente della All Stars, rappresenta il Lazio, in quanto unica scuola della regione, e parteciperà all’evento internazionale, oltre che con la sua maestra, con Melissa Piombi, Marco Bonafaccia, Laura Altissimi, Stefano Fabiani e Marina Vitocci.

“Arrivati a questo punto – commenta Francesca Lotà – le aspettative sono molto alte. Fino a questo momento, abbiamo fatto bene e cercheremo di dare il massimo in questa fase finale. Inutile nascondere la grande soddisfazione per i risultati raggiunti e questo grazie al grande impegno di tutti i nostri artisti”.

“Expectations of Europe” è un progetto Culturale ventennale, che si articola in una serie di 7 festival nazionali e internazionali (“Movimento Festival”). Dal 2012 la manifestazione ha ricevuto un ulteriore incentivo con un decreto del Presidente russo Putin che sostiene il programma del Movimento Festival. A decretare i vincitori una giuria dell’Università Russa della musica.