Torna dal 17 al 20 settembre 2020 nel Borgo di Sutri la Fiera del libro e dell’editoria promossa dal Cubo Festival. Tra gli ospiti Vittorio Sgarbi, Aurelio Picca, Luca Ricci, il vincitore del Premio Strega Sandro Veronesi, Remo Rapino, premio Campiello 2020, Enrica Bonaccorti, Giampaolo Sodano, Emanuele Trevi, Giovanni Moro, Roberto Ippolito, Elena Bonelli e tanti altri.

Un Borgo di libri – Fiera del libro e dell’editoria, giunta alla quarta edizione e unica fiera letteraria in provincia di Viterbo, si trasferisce da Ronciglione a Sutri dal 17 al 20 settembre 2020 nello splendido scenario del Borgo Sutri sul percorso che va dall’Antico Lavatoio a Piazza dell’Oca. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti il Cubo Festival anche per il 2020 ripropone il festival letterario ma questa volta a Sutri. Anche quest’anno oltre alla Fiera del Libro e dell’editoria, cui hanno aderito decine di case editrici doppiando le presenze dell’anno 2019, il festival proporrà incontri con i grandi autori italiani e i giovani emergenti. Nel borgo di Sutri in quei giorni nascerà un piccolo villaggio editoriale, dove sarà dato spazio alle novità editoriali del 2020. Le case editrici presenti alla fiera proporranno i testi dei loro autori che spaziano dalla letteratura, alla saggistica e alla scienza. Oltre agli espositori saranno realizzate mostre permanenti nel Borgo. Anche quest’anno il festival darà un importante spazio alle edizioni per bambini con incontri con autori e laboratori didattici nelle mattinate del 19 e 20 settembre. Tra gli ospiti in programma Vittorio Sgarbi, Aurelio Picca, Luca Ricci, il vincitore del Premio Strega Sandro Veronesi, Remo Rapino, premio Campiello 2020, Enrica Bonaccorti, Giampaolo Sodano, Emanuele Trevi, Roberto Ippolito, Giorgio Nisini, Fabio Stasi, Marco Frittella, Giovanni Moro, Tea Ranno, Francesco Randazzo, Giammarco Casani, Sabrina Giannini. Alcuni tra i più importanti nomi della cultura e della letteratura contemporanea, così come decine di scrittori e case editrici, da Bompiani a Marsilio, da La Nave di Teseo a Einaudi, che sono tra gli espositori, popoleranno l’anima di Sutri, dal 17 al 20 settembre per “Un Borgo di libri. Fiera del libro e dell’editoria”. La kermesse, organizzata dall’Associazione Arca in collaborazione con il Comune di Sutri e la Fondazione Carivit, porterà nell’Antichissima Città, ormai punto di riferimento del panorama artistico e culturale italiano, oltre trenta presentazioni di libri ed importanti momenti di dibattito – come quello che il 18 settembre, dalle ore 20,00, a Palazzo Doebbing, vedrà Vittorio Sgarbi, Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020, Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020, Emanuele Trevi e Giampaolo Sodano, che modera l’incontro, confrontarsi sulla figura e sulle visioni di Pier Paolo Pasolini in “Incontri con Pier Paolo Pasolini, ricordi e suggestioni” e, successivamente, alla presentazione del Diario della Capra (Baldini + Castoldi) di Vittorio Sgarbi -. Da Giulia Farnese a Dante, dal destino e dal ruolo degli uomini nell’era della globalizzazione sfrenata e snaturante, a Ungaretti e Mina, fino al diario della quarantena e alla medicina etrusca. Tanti i temi che verranno affrontati nella quattro giorni di “Un borgo di libri”, che oltre ai libri proporrà nei quattro giorni dei momenti musicali con il concerto degli Anomanouche Gipsy Quartet e la performance di Giammarco Casani e Stefano Cianti. Oltre alla fiera e alle presentazioni delle novità editoriali il festival nelle 4 giornate organizza anche delle mostre sul percorso della fiera dove esporranno: Stefano Cianti, Solveig Cogliani, Giacomo Falcinelli, Remo Luciani, Giuseppe Mannino, Paola Sanna, Rosanna Chiani, Roberto Caruso, Luciano Marcatili e i fotografi di Manikomio Fotografico. L’ingresso a tutte le manifestazioni sarà totalmente gratuito grazie al contributo d’importanti sponsor privati come Unicoop Tirreno e Dea Nocciola e agli enti Comune di Sutri e Fondazione Carivit sponsor ufficiale. Gli orari della fiera saranno il giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 23.00, mentre il sabato e la domenica dalle 10.30/13.00 la mattina e dalle 16.30/23.00 il pomeriggio. Un particolare ringraziamento oltre che al Sindaco Vittorio Sgarbi e al vice Lillo di Mauro va all’assessore Giulia Cacchiarelli per l’attenta collaborazione e all’architetto Pietro Lateano. Per info e programma completo si consiglia di visitare la pagina facebook/cubofestival. Per info e prenotazioni per partecipare agli incontri contattare il 393 9373586.

Qui sotto il programma completo della manifestazione:

17 SETTEMBRE

LAVATOIO

ORE 16.30 DOMANI di Corrado Ruggeri Ponte Sito Edizioni

ORE 17.30 L’IMPERFEZIONI DELLE MADRI di Marida Lombardo Pjola La Nave di Teseo

ORE 18.30 DELITTO NERUDA di Roberto Ippolito Edizione Chiarelettere

CORTILE COMUNE

ORE 17.30 SUTRI REMOTA E ASSOLUTA di Antonello Sette Palombi Editore

ORE 18.30 ISLAM E ISTRUZIONE DELLE DONNE di Leila Karami e Federica Ponzo Ediz. Q

MUSEO DOEBBING

ORE 17.30 GIULIA FARNESE IL VOLTO SCOMPARSO di Bonaventura Caprio Ed. Annulli

ORE 18.30 CORPI SPECIALI di Francesca d’Aloja Ed. La Nave di Teseo

18 SETTEMBRE

LAVATOIO

ORE 16.30 SEMPRE ALTROVE FUGGENDO di Laura Ricci ed Vita Activa

ORE 17.30 AMOR PROPRIO di Lucrezia Bottiglieri Ed. Pessime Idee

ORE 18.30 IL TEMPO UMANO di Giorgio Nisini Harpencollins Editore

CORTILE COMUNE

ORE 16.30 UN ALTRA VITA di Paola Melis Armando Editore

ORE 17.30 DA UNGARETTI A MINA: IL 900 DI MINIMUM FAX a cura di Fabio Stasi

ORE 18.30 ITALIA GREEN di Marco Frittella Rai Libri

MUSEO DOEBBING

ORE 16.30 POETICA.MENTE di Laura Capogna Edizioni Sama

ORE 17.30 CITTADINANZA di Giovanni Moro Ed. Mondadori Education

ORE 18.30 I PADRI E I VINTI di Giovanni Mastrangelo ed La Nave di Teseo

ORE 20.00 “INCONTRI CON PIER PAOLO PASOLINI, RICORDI E SUGGESTIONI”

Dialogo tra i due scrittori a cura Editrici Nave di Teseo, Baldini e Castoldi.

Presenta Giampaolo Sodano.

IL COLIBRI di Sandro Veronesi Ed. La Nave di Teseo – Premio Strega 2020

DUE VITE di Emanuele Trevi ed. Piccola Biblioteca Neri Pozza

VITA MORTE E MIRACOLI DI BONFIGLIO LIBORIO di Remo Rapino

Minimum Fax – Premio Campiello

IL DIARIO DELLA CAPRA di Vittorio Sgarbi Baldini e Castoldi

19 SETTEMBRE

LAVATOIO

ORE 11.00 PAROLE IN VIAGGIO – COLLANA PER BAMBINI Edizioni Sama

ORE 12.00 LE OSSA DEI MORTI di Miriam Palombi Ed. Dark Zone

ORE 16.30 L’AMURUSANZA di Tea Ranno Mondadori

ORE 17.30 IL GIRO DELLA TUSCIA IN 80 GIORNI di Marco Saverio Loperfido

Annulli Editore

ORE 18.30 LEI, MAI SOLA di Luisa Diaco Graus Edizioni

CORTILE COMUNE

ORE 11.00 FARMASTROCCHE di Simonetta Lambertini Edizioni Q

ORE 12.00 STORIE DI SIRENE E GORGONI a cura di Alexandra Zamba

Edizioni Vita Activa

ORE 16.30 MEDICINA E CHIRURGIA AL TEMPO DEGLI ETRUSCI

di Eugenio Santoro Ponte Sisto Edizioni

ORE 17.30 CUORE AVVELENATO di Domenico Rizzo Ed. Gruppo Albatros Il Filo

ORE 18.30 I DUELLANTI DI ALGERI di Francesco Randazzo Ed. Graphofeel

MUSEO DOEBBING

ORE 16.30 TOCCATA E FUGA di Ida Tonini e Marta Salieri Palombi Editori

ORE 17.30 A MIO FIGLIO MARCO: LA VERITA SUL CASO VANNINI

di Marina Conte e Mauro Valentini Armando Editore.

ORE 19.00 I COLORI DELLA MUSICA di Giammarco Casani e Stefano Cianti

ORE 21.00 AMANOUCHE QUARTET – Concerto

20 SETTEMBRE

LAVATOIO

ORE 11.00 IL MISTERO DEI MOAI di Raffaele D’Orazi Casa Editrice Serena

ORE 12.00 IL CONDOMIO di Enrica Bonaccorti ed Baldini + Castoldi

ORE 16.30 LA DEMONOLOGIA IN DANTE di Gabriele Busti Ed Archeoares

ORE 17.30 LA RIVOLUZIONE DEL PIATTO di Sabrina Giannini Sperling e Kupfer

ORE 18.30 LE REGOLE DEGLI AMANTI di Yari Selvetella Edizioni Bompiani

ORE 19.00 CONTRO LA FOLLA. IL TEMPO DEGLI UOMINI SOVRANI di Emanuele Ricucci

introduce e intervista Vittorio Sgarbi

CORTILE COMUNE

ORE 11.00 PAROLE IN VIAGGIO – COLLANA PER BAMBINI Edizioni Sama

ORE 12.00 RAM E IL SEGRETO DELLA PIRAMIDE di Laura Natali Annulli Editore

ORE 16.30 A CUORE APERTO di Maurizio Malè ed. Armando Editore

ORE 17.30 VOCI di Ignazio Semilia Emia Edizioni

ORE 18.30 LA STORIA DEL SOGNO DEL PICCOLO PAULU di Paolo Fresu

illustrazioni Agnieszka Zawisza ed Vita Activa

MUSEO DOEBBING

ORE 16.30 DIARIO DI UNA QUARANTENA di Francesco Mancuso Ghaleb Editore

ORE 17.30 QUANDO C’ERANO I COMUNISTI di Marcello Sorgi e Mario Pendinelli

Marsilio Editore

ORE 18.30 DALLO STORNELLO AL RAP di Elena Bonelli ed. Arcana

ORE 21.00 PREMIO INTERNAZIONALE HUMANITATES A PATRICK GEROGE ZAKY

a cura di PizziCarms Onlus.

Intervengono Prof Mirko Degli Espositi (Prorettore Università di Bologna),

Riccardo Noury (portavoce Amnesty International Italia),

Azzurra Meringolo Scarafoglio (giornalista Rai) e Gianluca Costantini (artista).

Modera Giuseppe Carrisi (Giornalista Rai)