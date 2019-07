Applausi a non finire per i vincitori. A premiare gli studenti provenienti da tutta Italia il poeta Davide Rondoni, la Dirigente dell’IIS Cardarelli Laura Piroli e il presidente di Giuria Alessandro Parrella ex preside del Cardarelli.

Una V edizione avvincente ed entusiasmante quella che si è svolta nella sala consiliare del comune di Tarquinia. “Abbiamo passato tre giorni insieme – ha riferito la D.Sc. Laura Piroli- incontrando nuovi amici, abbiamo sentito la vostra emozione per la prova da affrontare ed anche la vostra serietà. Con il vostro interesse nello scoprire Tarquinia , abbiamo capito di essere riusciti a regalarvi un piccolo esempio di scuola interessante. Interessante però non significa accattivante, ma essere tra le cose, tra i fatti, nel passato, ma anche nell’attualità. Ringrazio la prof. Alberta Iacobini e la commissione per l’organizzazione e gli sponsor”. Ma ecco i premiati della V edizione: vince il I premio Ludovico Piazza del Liceo Scientifico S. Cannizzaro di Palermo. 2° posto per Nicoletta Scipioni del Liceo “P. Ruffini” di Viterbo(Premio ANP) ; 3° posto a Perla Macchione del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza (Premio Lions Club). Al 4° posto Giada Laurenti e al 5° Lorenzo Forti entrambi dell’IIS di Montefiascone “Dalla Chiesa”. Al 6°Luca Scotognella del Liceo scientifico “F. Severi” e Sara Vaglini del Liceo artistico Russoli di Pisa e Cascina; al 7° pari merito a Letizia Somma, entrambi di Castellamare di Stabia e Federica Bonetti dell’IIS “Daniele Crespi” di Busto Arsizio; all’8° Mariagrazia Somma del Liceo scient. Di Castellammare di Stabia. A decretare i vincitori il Presidente di giuria Alessandro Parrella, per anni Preside Dell’IIS Cardarelli organizzatore dell’evento, e i giurati: Luigi De Pascalis, Carlo Serafini Tiziano Torresi, Daniela De Liso, Fabio Canessa, Angelo Deiana. Via web è arrivato il saluto del Presidente Onorario della manifestazione Osvaldo Bevilacqua, anche narratore di un video sulla Tarquinia –Corneto a cura di Mancini: foto, anche del Poeta Cardarelli alla Civita, immerso in quel contesto etrusco che tanto amò, un’atmosfera antica come “le antiche voci” della musica straordinaria di Gabriele Ripa, che grazie ad una ricerca storica ha saputo trasportare nelle atmosfere cardarelliane e l’interpretazione di alcune opere cardarelliane della prof.ssa Anna Maria Vinci all’insegna dell’odio amore di Cardarelli, per la sua terra. Un percorso invece filologico attraverso e le prose e le liriche cardarelliane è stato relazionato dalle prof.sse Manuela Nardella e Silvia Morgani. Poi spazio all’attesissimo Davide Rondoni che affascinato la platea: “È emozionante per un poeta, arrivare nella città di Cardarelli – ha riferito Davide Rondoni – è necessario esortare a studiare non la vita degli autori, ma le loro opere. La poesie dicono non serva a niente, e siamo felici che non serva, ma si dimentica che la vita è fatta di parole: face book fa soldi con le parole. La vita è fatta di parole, pensate quindi quanto siano importanti”. Poi delle provocazione: “Faticosissima la vita del poeta ma come si fa a spiegare ad una moglie, che mentre si guarda fuori dalla finestra si sta lavorando?”. “Questi studenti provenienti da tutta la penisola ha aggiunto la Dirigente scolastica dell’IIS Cardarelli Laura Piroli – hanno fatto tanta strada , si sono documentati, hanno studiato come si conviene, per affrontare una prova selettiva, sicuramente con l’aiuto dei loro docenti, con l’approvazione delle famiglie e dei loro Dirigenti scolastici che ringrazio”. Collaborano all’evento con patrocinio e sponsorizzazione la Regione Lazio, il Comune di Tarquinia, la Fondazione Carivit,Disucom, Dibaf, Adsd, STAS, CISL, Amici del Cardarelli, FLCGIL, CISL, UIL,Semi di Pace, Lions Club, ANP, Alessandrelli, Danilo bar, Sant’Isidoro, Arteritmica, ISAM, Villa Tirreno, Camere del Re, Le Torri di Tarquinia, Ambaradam, Gagni, Antiche Mura, Assonautica, Podere Giulio . L’evento ha veramente coinvolto un’intera città e oltre. Una quinta edizione dove la coordinatrice Manuela Nardella ha passato il testimone ad Alberta Iacobini e ad una commissione composta dalle docenti dell’IIS: Stefania Sabbatini, Anna Maria Vinci, Maria Pia Ciotola, Laura Federici, Sabrina Subrizi, Ada Iacobini.