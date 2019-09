Nel pomeriggio di sabato due grossi incendi si sono sviluppati nei pressi della Turchina e alla Civita a Tarquinia, il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Tarquinia e dei volontari AEOPC ha evitato che le fiamme potessero propagarsi nel vicino bosco e nell’altro presso l’adiacente area archeologica della Civita, zone sottoposte a tutela dall’Università Agraria di Tarquinia.

“Ringraziamo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarquinia e i volontari AEOPC per il grande lavoro svolto – riferisce Alessandro Sacripanti Consigliere delegato all’antincendio dell’Università Agraria – lo sforzo di chi si è impegnato per diverse ore per domare i due incendi ha salvaguardato il nostro patrimonio ambientale boschivo e ancora di più la vicina area archeologica della Civita patrimonio culturale e storico di origini etrusche. Il plauso anche per la perfetta collaborazione tra i vari enti antincendio. Siamo sempre molto attenti alla tutela ambientale – continua il Consigliere Sacripanti – infatti anche quest’anno, grazie anche al Presidente Sergio Borzacchi il nostro ente ha programmato l’annuale monitoraggio per la Campagna A.I.B. antincendio boschivo della Regione Lazio. Invitiamo tutti i cittadini a segnalare qualsiasi incendio al numero 115 o a chiamare le forze dell’ordine”.