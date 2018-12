Ancora un importante riconoscimento per il Coordinamento Aeopc Italia, arrivata dalla Regione Lazio e ricevuta direttamente dal Presidente Alessandro Sacripanti, nel corso del Forum dei volontari di Protezione Civile al Palacavicchi di Roma. Presenti all’evento oltre duemila volontari di tante associazioni arrivati da tutto il Lazio.

Sul palco anche il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha elogiato e ricordato l’importanza e il valore del volontariato.

Poi il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile Dott. Carmelo Tulumello, con il dirigente della Sala operativa regionale Dott. Carlo Costantini e il Dott. Agostino Miozzo del Dipartimento Nazionale della protezione civile, hanno consegnato le Benemerenze ai Presidenti dei coordinamenti regionali, tra cui l’Aeopc Italia rappresentata sul palco dal Presidente Alessandro Sacripanti.

Un attestato che mette in evidenza, il lavoro e l’impegno mostrato di tanti volontari nel corso delle attività di assistenza e soccorso in occasione delle emergenze sul territorio regionale. Tra queste è stato evidenziato l’antincendio boschivo, gli interventi alluvionali e quelli per relativi all’assistenza post terremoto.

“Questa importante Benemerenza – riferisce il presidente Sacripanti – è di tutti i volontari del Coordinamento AEOPC Italia che in questi anni hanno contribuito a vario titolo nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione durante i numerosi interventi in emergenza. Ringrazio la Regione Lazio e il Direttore Tulumello, per la sinergia che si è sviluppata in modo costante e costruttivo con il volontariato”.