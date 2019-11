Musica, spettacolo, atmosfera, street food ma anche – anzi soprattutto – vino: e come potrebbe essere altrimenti! La tredicesima edizione del DiVino Etrusco nel centro storico di Tarquinia è alle porte – si avvia giovedì 22 agosto per proseguire sino a domenica 25 – ed è tempo della parte enologica della kermesse, curata anche quest’anno da Carlo Zucchetti.

Iniziando dai costi: il ticket giornaliero costerà 13,00 euro (calice e tracolla inclusi) e consentirà di scegliere l’assaggio tra tutti gli oltre sessanta vini protagonisti della rassegna. Il ticket da tre assaggi avrà il costo di 7,00 euro – calice e tracolla inclusi -, la ricarica da tre assaggi € 5,00.

Passando in rassegna le cantine presenti, resta confermata la formula della Dodecapoli Etrusca. Per TarquinIa, Casale Poggio Nebbia, Etruscaia, Muscari Tomajoli, Terre Giorgini, Tenuta Sant’Isidoro, Valle del Marta; per Arezzo,

Buccia Nera, Fattoria di Gratena; per Bolsena, Villa Puri; per Cerveteri, Casale Centocorvi, Tenuta Tre Cancelli; per Chiusi, Colle Santa Mustiola, Il Roglio, Nenci; per Cortona, Baracchi, Fabrizio Dionisio, Fattoria Cantagallo, Tenuta Montecchiesi dal Cero; per Orvieto, Cantina Neri, Decugnano dei Barbi, Palazzone, Tenuta le Velette; per Perugia, Goretti; per Piombino, Podere Nannini, Sangiusto; S.Agnese; per Veio, Terre del Veio; per Volterra, Il Mulinaccio, Podere Marcampo, Rifugio dei Sogni, Tenuta MonteRosola; Vulci, Terre Etrusche Cantine Lotti, Vulci di Simoncini.

Un viaggio del centro Italia etrusco, insomma, vissuto passeggiando tra piazze e vie tarquiniesi che ospitano gli stand, calice a tracolla e break con gli street food.

L’edizione 2019 del Divino Etrusco, inserita nell’ambito di “Lazio delle Meraviglie” della Regione Lazio, è in programma dal 22 al 25 agosto ed è organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Proloco Tarquinia, Polo Museale del Lazio, Divini Commercianti, Viva Tarquinia, Domus Artiis, Tarquinia Film Office Aps ed il patrocinio della Camera di Commercio di Viterbo.