Sport’n’Roll feat. Fermento deve ancora iniziare, e già arriva quello che probabilmente è l’appuntamento musicale clou dell’intera settimana di Ferragosto a Tarquinia: lunedì 12 agosto, infatti, prende ufficialmente il via la manifestazione che unisce intrattenimento e sport, e che quest’anno si abbina anche con la festa della birra ideata, con successo, lo scorso anno.

E la prima serata vive di ospiti d’eccezione: sul palco di piazza delle Naiadi, ribattezzata per l’occasione Piazza degli Eventi, salgono infatti i Mattia Bazar, band storica della musica leggera italiana. Nata nel 1975 a Genova, la band ha, nel corso degli anni, cambiato varie formazioni, vincendo per due volte il Festival di Sanremo e regalando al pubblico brani entrati di diritto nelle personali hit di tanti fa.

Da “Ti sento” a “Vacanze romane”, le canzoni dei Matia Bazar saranno, quindi, protagoniste dell’apertura della kermesse 2019 a Tarquinia Lido.

Ma non mancherà lo sport: al via, infatti, le fasi eliminatorie del torneo di beach tennis e di quello di street basket, che vedranno le fasi calde nei giorni subito prima di Ferragosto. Ma non solo: le piazze del Lido saranno piene di sorprese, a partire da Dunk Tank, curioso gioco rinfrescante proposto in collaborazione con il Parco Avventura Riva dei Tarquini che nel tardo pomeriggio del 14 agosto sarà protagonista del concorso per Miss Sport’n’Roll 2019.

A condire il tutto, venti birrifici artigianali, street food, mercatini ed intrattenimento, che vivranno senza sosta sino a tutto il prossimo weekend. Sport’n’Roll feat. Fermento è, come detto, organizzata dalla Pro Loco Tarquinia ed Evensound, con il contributo del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Federbalneari, Confocommercio Lazio Nord, Sottosuono, Superabile, Tarkna Volley Beach, Parco Avventura Riva dei Tarquini e Arco Club Tarkna, con la media partnership di Radio Italia Anni ‘60.